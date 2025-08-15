https://1prime.ru/20250815/mishustin-860743287.html
Мишустин назвал взаимодействие с Ираном важным направлением нацинтересов
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, следует из материалов правительства РФ ко встрече премьер-министра Михаила Мишустина с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом.
Мишустин встретился с Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета, который проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии.
"Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, нацелено на укрепление стабильности и безопасности на Каспии, в Закавказье, Центральной Азии, зоне Персидского залива, на Ближнем и Среднем Востоке", - говорится в материалах.
Также отмечается, что российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций по большинству вопросов глобальной и региональной повестки дня.
"Обе страны привержены построению справедливого и демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах и нормах международного права, укреплению роли ООН в международных делах, взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству государств", - следует из сообщения.
