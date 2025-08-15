https://1prime.ru/20250815/mishustin-860743287.html

Мишустин назвал взаимодействие с Ираном важным направлением нацинтересов

2025-08-15T07:53+0300

россия

экономика

мировая экономика

иран

рф

киргизия

михаил мишустин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860743287.jpg?1755233608

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - ПРАЙМ. Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, следует из материалов правительства РФ ко встрече премьер-министра Михаила Мишустина с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Резой Арефом. Мишустин встретился с Мохаммедом Резой Арефом на полях заседания Евразийского межправительственного совета, который проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. "Взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, нацелено на укрепление стабильности и безопасности на Каспии, в Закавказье, Центральной Азии, зоне Персидского залива, на Ближнем и Среднем Востоке", - говорится в материалах. Также отмечается, что российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций по большинству вопросов глобальной и региональной повестки дня. "Обе страны привержены построению справедливого и демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах и нормах международного права, укреплению роли ООН в международных делах, взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству государств", - следует из сообщения.

