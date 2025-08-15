https://1prime.ru/20250815/neft-860745546.html
Цены на нефть снижаются в пятницу утром
2025-08-15T08:49+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики по добыче этого топливно-энергетического ресурса в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 66,64 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,38%, до 63,72 доллара. Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро, Китай в январе-июле текущего года нарастил добычу нефти на 1,3%, до 126,6 миллиона тонн. При этом отдельно в июле объем добычи нефти в КНР вырос на 1,2% в годовом выражении, до 18,12 миллиона тонн. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, инвесторы следят за показателями по стране для оценки перспектив спроса. Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 августа их число выросло на одну - до 411.
Китай в январе-июле нарастил добычу нефти на 1,3%