Цены на нефть снижаются в пятницу утром - 15.08.2025
Цены на нефть снижаются в пятницу утром
Цены на нефть снижаются в пятницу утром - 15.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются в пятницу утром
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики по добыче этого топливно-энергетического ресурса в Китае, свидетельствуют данные... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T08:49+0300
2025-08-15T08:49+0300
энергетика
нефть
рынок
китай
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики по добыче этого топливно-энергетического ресурса в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 66,64 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,38%, до 63,72 доллара. Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро, Китай в январе-июле текущего года нарастил добычу нефти на 1,3%, до 126,6 миллиона тонн. При этом отдельно в июле объем добычи нефти в КНР вырос на 1,2% в годовом выражении, до 18,12 миллиона тонн. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, инвесторы следят за показателями по стране для оценки перспектив спроса. Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 августа их число выросло на одну - до 411.
https://1prime.ru/20250815/kitaj-860742839.html
китай
нефть, рынок, китай
Энергетика, Нефть, Рынок, КИТАЙ
08:49 15.08.2025
 
Цены на нефть снижаются в пятницу утром

Нефть дешевеет в пятницу после выхода статистики по добыче сырья в Китае

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики по добыче этого топливно-энергетического ресурса в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,3% относительно предыдущего закрытия - до 66,64 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,38%, до 63,72 доллара.
Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро, Китай в январе-июле текущего года нарастил добычу нефти на 1,3%, до 126,6 миллиона тонн.
При этом отдельно в июле объем добычи нефти в КНР вырос на 1,2% в годовом выражении, до 18,12 миллиона тонн.
Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти, инвесторы следят за показателями по стране для оценки перспектив спроса.
Кроме того, позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 августа их число выросло на одну - до 411.
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Китай в январе-июле нарастил добычу нефти на 1,3%
07:38
 
ЭнергетикаНефтьРынокКИТАЙ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
