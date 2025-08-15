https://1prime.ru/20250815/neft-860764901.html

Нефть дешевеет в пятницу днем

Нефть дешевеет в пятницу днем - 15.08.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в пятницу днем

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне ожиданий вокруг предстоящих переговоров между РФ и США на Аляске, свидетельствуют данные торгов и... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T14:34+0300

2025-08-15T14:34+0300

2025-08-15T14:34+0300

энергетика

нефть

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне ожиданий вокруг предстоящих переговоров между РФ и США на Аляске, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.20 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,72% относительно предыдущего закрытия - до 66,36 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,89%, до 63,39 доллара. "Мы считаем, что сегодняшняя встреча вряд ли принесет значительные результаты... В ближайшей перспективе новые санкции со стороны США маловероятны; их ослабления нельзя исключать, если только встреча не закончится провалом", - приводит агентство мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 8 августа их число выросло на одну - до 411.

https://1prime.ru/20250815/kitaj-860742839.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, торги