Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в пятницу днем - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250815/neft-860764901.html
Нефть дешевеет в пятницу днем
Нефть дешевеет в пятницу днем - 15.08.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в пятницу днем
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне ожиданий вокруг предстоящих переговоров между РФ и США на Аляске, свидетельствуют данные торгов и... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T14:34+0300
2025-08-15T14:34+0300
энергетика
нефть
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне ожиданий вокруг предстоящих переговоров между РФ и США на Аляске, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.20 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,72% относительно предыдущего закрытия - до 66,36 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,89%, до 63,39 доллара. "Мы считаем, что сегодняшняя встреча вряд ли принесет значительные результаты... В ближайшей перспективе новые санкции со стороны США маловероятны; их ослабления нельзя исключать, если только встреча не закончится провалом", - приводит агентство мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen). Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 8 августа их число выросло на одну - до 411.
https://1prime.ru/20250815/kitaj-860742839.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, торги
Энергетика, Нефть, Рынок, Торги
14:34 15.08.2025
 
Нефть дешевеет в пятницу днем

Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях вокруг саммита России и США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне ожиданий вокруг предстоящих переговоров между РФ и США на Аляске, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.20 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижалась на 0,72% относительно предыдущего закрытия - до 66,36 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,89%, до 63,39 доллара.
"Мы считаем, что сегодняшняя встреча вряд ли принесет значительные результаты... В ближайшей перспективе новые санкции со стороны США маловероятны; их ослабления нельзя исключать, если только встреча не закончится провалом", - приводит агентство мнение главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Позднее в пятницу будут опубликованы еженедельные данные по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. За неделю по 8 августа их число выросло на одну - до 411.
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Китай в январе-июле нарастил добычу нефти на 1,3%
07:38
 
ЭнергетикаНефтьРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала