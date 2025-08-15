https://1prime.ru/20250815/neft-860779553.html

Нефть завершает неделю в минусе

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются почти на 1%, благодаря чему готовятся завершить и всю рабочую неделю в минусе, на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.26 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,87% относительно предыдущего закрытия, до 66,26 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,97%, до 63,34 доллара. С начала недели Brent подешевела на 0,65%, WTI - на 0,97%. На рынок влияет такой фактор, как встреча позднее в пятницу президентов США и России. "Предстоящая встреча президентов США и России на Аляске рассматривается как потенциальный фактор изменения рыночных ожиданий", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт прогнозирует, что в краткосрочной перспективе волатильность может увеличиться, "диапазон 65–68 долларов за баррель видится как устойчивый", пояснил Скрябин. По мнению аналитика, давление на рынок также сохраняют негативные макроэкономические сигналы и сведения о запасах нефти в США, которые указывают на рост предложения. Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.

