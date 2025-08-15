Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.08.2025
Нефть завершает неделю в минусе
Нефть завершает неделю в минусе
Нефть завершает неделю в минусе
Мировые цены на нефть в пятницу снижаются почти на 1%, благодаря чему готовятся завершить и всю рабочую неделю в минусе
2025-08-15T20:38+0300
2025-08-15T20:39+0300
экономика
торги
нефть
цены
рабочая неделя
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются почти на 1%, благодаря чему готовятся завершить и всю рабочую неделю в минусе, на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.26 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,87% относительно предыдущего закрытия, до 66,26 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,97%, до 63,34 доллара. С начала недели Brent подешевела на 0,65%, WTI - на 0,97%. На рынок влияет такой фактор, как встреча позднее в пятницу президентов США и России. "Предстоящая встреча президентов США и России на Аляске рассматривается как потенциальный фактор изменения рыночных ожиданий", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт прогнозирует, что в краткосрочной перспективе волатильность может увеличиться, "диапазон 65–68 долларов за баррель видится как устойчивый", пояснил Скрябин. По мнению аналитика, давление на рынок также сохраняют негативные макроэкономические сигналы и сведения о запасах нефти в США, которые указывают на рост предложения. Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
торги, нефть, цены, рабочая неделя
Экономика, Торги, Нефть, цены, рабочая неделя
20:38 15.08.2025 (обновлено: 20:39 15.08.2025)
 
Нефть завершает неделю в минусе

Данные торгов: цены нефть готовятся завершить неделю в минусе

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются почти на 1%, благодаря чему готовятся завершить и всю рабочую неделю в минусе, на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 20.26 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,87% относительно предыдущего закрытия, до 66,26 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,97%, до 63,34 доллара.
С начала недели Brent подешевела на 0,65%, WTI - на 0,97%.
На рынок влияет такой фактор, как встреча позднее в пятницу президентов США и России.
"Предстоящая встреча президентов США и России на Аляске рассматривается как потенциальный фактор изменения рыночных ожиданий", - отметил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Эксперт прогнозирует, что в краткосрочной перспективе волатильность может увеличиться, "диапазон 65–68 долларов за баррель видится как устойчивый", пояснил Скрябин.
По мнению аналитика, давление на рынок также сохраняют негативные макроэкономические сигналы и сведения о запасах нефти в США, которые указывают на рост предложения.
Также ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Добыча нефти в США выросла за неделю
13 августа, 17:35
 
