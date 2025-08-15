В Приморье пять человек предстанут перед судом за контрабанду леса

https://1prime.ru/20250815/primore-860738884.html

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - ПРАЙМ. Пять жителей Приморья предстанут перед судом за контрабанду леса объемом 1,1 тысячи кубических метров и стоимостью более 51 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура. "В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде леса стоимостью более 51 миллиона рублей. Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Арсеньевского городского округа", - говорится в сообщении. Установлено, что в период с 2017 по 2022 года обвиняемые организовали незаконное перемещение через таможенную границу с помощью фиктивных документов о производителях товаров и разрешений на экспорт лесоматериалов общим объемом 1,1 тысячи кубических метров. Фигуранты дела: Евгений Шевченко, Алексей Шевченко, Максим Владимиров, Роман Шамаев и Владислав Верба - обвиняются по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой в крупном размере). Надзорное ведомство предъявило гражданский иск о взыскании в доход государства суммы незаконно перемещенных стратегически важных ресурсов. По версии следствия, с 2008 по 2013 год Владислав Верба и его брат Александр Верба являлись участниками криминальной группы, которая действовала в Приморье на территории города Арсеньева. В марте 2013 года фигуранты напали на предпринимателя, который работал в сфере лесозаготовок, избили его и под угрозой применения огнестрельного оружия потребовали передать им несколько миллионов рублей. Потерпевший был вынужден отдать автомобиль и сельхозтехнику. В том же году группа вымогала у другого предпринимателя свыше 5 миллионов рублей за общее покровительство и содействие "в решении вопросов". Под воздействием угроз и насилия бизнесмену пришлось переоформить на вымогателей недвижимое имущество и право аренды участка. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Личности подозреваемых были установлены, вынесено постановление об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. После совершения преступления лидер организованной группы Владислав Верба был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей, с ограничением свободы на один год шесть месяцев, однако ему удалось скрыться. Верба был объявлен в международный розыск, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении него избиралась заочно.

