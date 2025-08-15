https://1prime.ru/20250815/rosatom-860754494.html

"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС

энергетика

росатом

россия

иран

алексей лихачев

аэс

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Росатом" активно обсуждает с Ираном возможность строительства в стране малых АЭС, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. "В начале этого года иранские партнеры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов. Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договорённости будут заключены", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".

