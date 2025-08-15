Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС - 15.08.2025
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС
"Росатом" активно обсуждает с Ираном возможность строительства в стране малых АЭС, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
энергетика
росатом
россия
иран
алексей лихачев
аэс
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Росатом" активно обсуждает с Ираном возможность строительства в стране малых АЭС, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. "В начале этого года иранские партнеры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов. Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договорённости будут заключены", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
росатом, россия, иран, алексей лихачев, аэс
Энергетика, Росатом, РОССИЯ, ИРАН, Алексей Лихачев, АЭС
11:25 15.08.2025
 
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о возможности строительства малых АЭС

Лихачев: "Росатом" обсуждает с Ираном возможность строительства в стране малых АЭС

Логотип Росатома
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. "Росатом" активно обсуждает с Ираном возможность строительства в стране малых АЭС, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"В начале этого года иранские партнеры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов. Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договорённости будут заключены", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
"Росатом" готов обсуждать судьбу американского топлива в реакторах ЗАЭС
Вчера, 15:28
 
Энергетика Росатом РОССИЯ ИРАН Алексей Лихачев АЭС
 
 
