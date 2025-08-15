https://1prime.ru/20250815/sagintaev-860754738.html

ЕАЭС и Китай активно внедряют цифровизацию грузоперевозок, заявили в ЕЭК

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг – ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза активно внедряют цифровизацию грузоперевозок с Китаем, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. "Доложено об ускорении процессов цифровизации в сфере грузовых железнодорожных перевозок внутри ЕАЭС и с третьими странами. На цифровые транспортные документы уже перешли Белоруссия, Казахстан и Российская Федерация. Отмечен прогресс в сотрудничестве с Китаем в этой сфере – подписано соглашение о взаимодействии железнодорожных перевозчиков России и Китая для обеспечения применения электронной подписи. В конце 2024 года запущены взаимные тестовые перевозки с применением электронной накладной", - сказал председатель ЕЭК в заявлении для прессы по итогам Евразийского межправсовета ЕАЭС. По словам Сагинтаева, внедрение цифровых инструментов упрощает процедуры и снижает издержки для бизнеса, обеспечивается максимальное ускорение движения товаров. Успешный переход к новому технологическому укладу, считает глава ЕЭК, станет определяющим фактором конкурентоспособности, устойчивого развития и встраивания ЕАЭС в формирующийся цифровой миропорядок. Как добавил председатель коллегии, также на заседании ЕМПС главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели ряд значимых вопросов евразийской экономической интеграции. В частности - вопросы торговли, таможенного администрирования, развития транспортной инфраструктуры, создания общего биржевого пространства, совершенствования конкуренции, формирования общих рынков нефти и газа, развития рынков лекарств и медицинских изделий. Заседание Евразийского межправительственного совета проходило в городе Чолпон-Ате в Киргизии. В рамках своего официального визита в республику в нем принимал участие премьер России Михаил Мишустин. В заседании также участвовали главы правительств государств-членов ЕАЭС - премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Касымалиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Кроме того, на заседание в Чолпон-Ату приехали представители государств-наблюдателей ЕАЭС - первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус участвовал в онлайн-режиме.

