Эксперт оценил шанс ослабления санкций США против нефтяной отрасли России
Эксперт оценил шанс ослабления санкций США против нефтяной отрасли России
2025-08-15T14:49+0300
энергетика
нефть
россия
сша
сергей кауфман
санкции против рф
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Санкции США против нефтяной отрасли России могут быть ослаблены, если переговоры между российским и американским президентами пойдут "по позитивному сценарию", в частности, возможна отмена пошлин против Индии за покупку нефти из РФ, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп позднее 15 августа проведут переговоры. Встреча состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "На мой взгляд, если переговорный трек пойдёт по позитивному сценарию, то с большей вероятностью санкции могут быть ослаблены против нефтяного сектора - например, возможна отмена недавних пошлин против Индии за покупку российских углеводородов", – считает Кауфман. Речь идет о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Общий размер американских пошлин для этой страны теперь составит 50%. Эта мера должна начать действовать с 27 августа. Хотя США - чистый экспортер нефти, ослабление санкций против российской "нефтянки" в этом плане соответствовало бы интересам США, указал Кауфман. "В условиях борьбы действующего президента с инфляцией и высокими процентными ставками Штаты более заинтересованы в низких ценах на нефть", - поясняет он. В то же время в газовой сфере американские компании - прямые конкуренты российских, напомнил он. И особенно сильно эта конкуренция заметна на рынке Европы. Так, согласно отчету Еврокомиссии, в первом квартале США по-прежнему оставались крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. На долю американского СПГ приходилось 53% его импорта ЕС (16,6 миллиарда кубометров). Это на 10 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в четвертом квартале 2024 года (43%), и на 4 п.п. больше, чем в том же квартале предыдущего года. США с прошлого года вступили в цикл роста производства СПГ, который продлится еще как минимум пять лет, и значительная часть новых объемов будет ориентирована на рынок ЕС во многом за счет вытеснения российского газа, объяснил эксперт. "В таких условиях снятие санкций с российского газового сектора напрямую бы противоречило интересам газовой отрасли США, в связи с чем обсуждение этого выглядит относительно маловероятным", – сказал Кауфман. При этом вряд ли стороны обсудят "Северные потоки". "Эта тема в первую очередь касается отношений России и ЕС, в частности, Германии. Представители Берлина многократно заявляли о нежелании возрождать "Северные потоки" даже в случае урегулирования конфликта на Украине, на фоне чего я не ожидаю восстановления поставок по данным маршрутам", - заключил он.
сша
Кауфман: США могут ослабить санкции против нефтяной отрасли РФ при успешных переговорах
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Санкции США против нефтяной отрасли России могут быть ослаблены, если переговоры между российским и американским президентами пойдут "по позитивному сценарию", в частности, возможна отмена пошлин против Индии за покупку нефти из РФ, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп позднее 15 августа проведут переговоры. Встреча состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
"На мой взгляд, если переговорный трек пойдёт по позитивному сценарию, то с большей вероятностью санкции могут быть ослаблены против нефтяного сектора - например, возможна отмена недавних пошлин против Индии за покупку российских углеводородов", – считает Кауфман.
Речь идет о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Общий размер американских пошлин для этой страны теперь составит 50%. Эта мера должна начать действовать с 27 августа.
Хотя США - чистый экспортер нефти, ослабление санкций против российской "нефтянки" в этом плане соответствовало бы интересам США, указал Кауфман. "В условиях борьбы действующего президента с инфляцией и высокими процентными ставками Штаты более заинтересованы в низких ценах на нефть", - поясняет он.
В то же время в газовой сфере американские компании - прямые конкуренты российских, напомнил он. И особенно сильно эта конкуренция заметна на рынке Европы.
Так, согласно отчету Еврокомиссии, в первом квартале США по-прежнему оставались крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. На долю американского СПГ приходилось 53% его импорта ЕС (16,6 миллиарда кубометров). Это на 10 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в четвертом квартале 2024 года (43%), и на 4 п.п. больше, чем в том же квартале предыдущего года.
США с прошлого года вступили в цикл роста производства СПГ, который продлится еще как минимум пять лет, и значительная часть новых объемов будет ориентирована на рынок ЕС во многом за счет вытеснения российского газа, объяснил эксперт.
"В таких условиях снятие санкций с российского газового сектора напрямую бы противоречило интересам газовой отрасли США, в связи с чем обсуждение этого выглядит относительно маловероятным", – сказал Кауфман.
При этом вряд ли стороны обсудят "Северные потоки". "Эта тема в первую очередь касается отношений России и ЕС, в частности, Германии. Представители Берлина многократно заявляли о нежелании возрождать "Северные потоки" даже в случае урегулирования конфликта на Украине, на фоне чего я не ожидаю восстановления поставок по данным маршрутам", - заключил он.
