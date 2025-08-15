https://1prime.ru/20250815/ssha-860768135.html

Розничные продажи в США в июле ожидаемо выросли

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествующим месяцем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Оценка роста розничных продаж в июне была повышена до 0,9% с 0,6%.Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июле поднялся на 0,3% в месячном выражении, в июне увеличился на 0,8%.Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике.Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.

