https://1prime.ru/20250815/ssha-860784049.html
США планируют ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишут СМИ
США планируют ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишут СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ
США планируют ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишут СМИ
США рассматривают возможность введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы склонить РФ к прекращению огня на Украине, утверждает агентство Блумберг со... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T22:39+0300
2025-08-15T22:39+0300
2025-08-15T22:39+0300
политика
сша
санкции против рф
роснефть
лукойл
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы склонить РФ к прекращению огня на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении российских нефтяных компаний ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в рамках набора вариантов, чтобы подтолкнуть президента (РФ - ред.) Владимира Путина к согласию на прекращение огня с Украиной", - пишет агентство. При этом, по словам источников агентства, из-за опасения роста цен президент США Дональд Трамп надеется, что возможное введение мер против данных компаний будет кратковременным. Ранее Путин прибыл на Аляску, где стартовали его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску. Место встречи лидеров - военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начались в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита. Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
https://1prime.ru/20250815/lavrov-860780735.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94c56a18138652c6beb8694b1d60771d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции против рф, роснефть, лукойл, сми
Политика, США, санкции против РФ, Роснефть, Лукойл, СМИ
США планируют ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишут СМИ
Bloomberg: США рассматривают введение санкций против "Роснефти" и "Лукойла"
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы склонить РФ к прекращению огня на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении российских нефтяных компаний ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в рамках набора вариантов, чтобы подтолкнуть президента (РФ - ред.) Владимира Путина к согласию на прекращение огня с Украиной", - пишет агентство.
При этом, по словам источников агентства, из-за опасения роста цен президент США Дональд Трамп надеется, что возможное введение мер против данных компаний будет кратковременным.
Ранее Путин прибыл на Аляску, где стартовали его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
Место встречи лидеров - военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начались в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.
Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
Лавров прокомментировал вопрос о снятии с России санкций США