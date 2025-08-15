https://1prime.ru/20250815/ssha-860784049.html

США планируют ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишут СМИ

США планируют ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишут СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ

США планируют ввести санкции против "Роснефти" и "Лукойла", пишут СМИ

США рассматривают возможность введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы склонить РФ к прекращению огня на Украине, утверждает агентство Блумберг со... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T22:39+0300

2025-08-15T22:39+0300

2025-08-15T22:39+0300

политика

сша

санкции против рф

роснефть

лукойл

сми

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c500491c198d1ab96af87eec8e598831.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения санкций против "Роснефти" и "Лукойла", чтобы склонить РФ к прекращению огня на Украине, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении российских нефтяных компаний ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл" в рамках набора вариантов, чтобы подтолкнуть президента (РФ - ред.) Владимира Путина к согласию на прекращение огня с Украиной", - пишет агентство. При этом, по словам источников агентства, из-за опасения роста цен президент США Дональд Трамп надеется, что возможное введение мер против данных компаний будет кратковременным. Ранее Путин прибыл на Аляску, где стартовали его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску. Место встречи лидеров - военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры начались в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита. Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.

https://1prime.ru/20250815/lavrov-860780735.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, санкции против рф, роснефть, лукойл, сми