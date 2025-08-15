Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишутин отметил перспективы развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/torgi-860748859.html
Мишутин отметил перспективы развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС
Мишутин отметил перспективы развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС - 15.08.2025, ПРАЙМ
Мишутин отметил перспективы развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС
Программа развития биржевых торгов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придаст существенный импульс взаимной торговле внутри объединения, заявил... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T10:07+0300
2025-08-15T10:07+0300
экономика
михаил мишустин
еаэс
рынок
торги
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - ПРАЙМ. Программа развития биржевых торгов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придаст существенный импульс взаимной торговле внутри объединения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. Ожидается, что по итогам встречи будет утверждена программа развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках ЕАЭС. "Ее (программы - ред.) выполнение позволит сформировать общий рынок в такой сфере. Предприниматели, что очень важно, получат возможность участвовать в торгах в каждой из стран "пятерки". Станет проще находить себе партнеров и приобретать продукцию с минимальными издержками, что также придаст существенный импульс взаимной торговле", - сказал Мишустин. Он напомнил, что объем взаимной торговли в прошлом году вырос на 6,8%, приблизившись к 9 триллионам рублей. При этом, как подчеркнул российский премьер, потенциал в торговле "еще выше".
https://1prime.ru/20250815/mishustin-860748314.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, еаэс, рынок, торги, торговля
Экономика, Михаил Мишустин, ЕАЭС, Рынок, Торги, торговля
10:07 15.08.2025
 
Мишутин отметил перспективы развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС

Мишустин: развитие биржевых торгов в рамках ЕАЭС даст импульс взаимной торговле

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Киргизию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - ПРАЙМ. Программа развития биржевых торгов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придаст существенный импульс взаимной торговле внутри объединения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Ожидается, что по итогам встречи будет утверждена программа развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках ЕАЭС.
"Ее (программы - ред.) выполнение позволит сформировать общий рынок в такой сфере. Предприниматели, что очень важно, получат возможность участвовать в торгах в каждой из стран "пятерки". Станет проще находить себе партнеров и приобретать продукцию с минимальными издержками, что также придаст существенный импульс взаимной торговле", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что объем взаимной торговли в прошлом году вырос на 6,8%, приблизившись к 9 триллионам рублей.
При этом, как подчеркнул российский премьер, потенциал в торговле "еще выше".
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в работе межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ и государств - членов ШОС в Бишкеке. День второй - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Мишустин отметил рост числа стран, желающих расширить кооперацию с ЕАЭС
09:33
 
ЭкономикаМихаил МишустинЕАЭСРынокТоргиторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала