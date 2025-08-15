https://1prime.ru/20250815/torgi-860748859.html

Мишутин отметил перспективы развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - ПРАЙМ. Программа развития биржевых торгов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придаст существенный импульс взаимной торговле внутри объединения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе. Ожидается, что по итогам встречи будет утверждена программа развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках ЕАЭС. "Ее (программы - ред.) выполнение позволит сформировать общий рынок в такой сфере. Предприниматели, что очень важно, получат возможность участвовать в торгах в каждой из стран "пятерки". Станет проще находить себе партнеров и приобретать продукцию с минимальными издержками, что также придаст существенный импульс взаимной торговле", - сказал Мишустин. Он напомнил, что объем взаимной торговли в прошлом году вырос на 6,8%, приблизившись к 9 триллионам рублей. При этом, как подчеркнул российский премьер, потенциал в торговле "еще выше".

