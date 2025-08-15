Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СТАМБУЛ, 15 авг - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили на несколько часов в четверг из-за заглохшего нефтяного танкера, судно успешно отбуксировали, сообщило в ночь на пятницу Генеральное управление береговой охраны Турции. "У берегов района Кандилли у 249-метрового нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с 90 тысячами 730 тоннами нефти, упала скорость… Судно было отбуксировано к причалу Бююкдере", - сообщило управление в пресс-релизе. На время операции по буксировке транзит судов по Босфору был приостановлен в обе стороны.
00:34 15.08.2025
 
Транзит судов через Босфор приостановили из-за заглохшего танкера

СТАМБУЛ, 15 авг - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили на несколько часов в четверг из-за заглохшего нефтяного танкера, судно успешно отбуксировали, сообщило в ночь на пятницу Генеральное управление береговой охраны Турции.
"У берегов района Кандилли у 249-метрового нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с 90 тысячами 730 тоннами нефти, упала скорость… Судно было отбуксировано к причалу Бююкдере", - сообщило управление в пресс-релизе.
На время операции по буксировке транзит судов по Босфору был приостановлен в обе стороны.
 
ЭнергетикаНефтьБосфорский проливСтамбулТУРЦИЯ
 
 
