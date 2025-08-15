https://1prime.ru/20250815/tranzit-860734490.html
Транзит судов через Босфор приостановили из-за заглохшего танкера
Транзит судов через Босфор приостановили из-за заглохшего танкера
2025-08-15T00:34+0300
энергетика
нефть
босфорский пролив
стамбул
турция
СТАМБУЛ, 15 авг - ПРАЙМ. Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили на несколько часов в четверг из-за заглохшего нефтяного танкера, судно успешно отбуксировали, сообщило в ночь на пятницу Генеральное управление береговой охраны Турции.
"У берегов района Кандилли у 249-метрового нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с 90 тысячами 730 тоннами нефти, упала скорость… Судно было отбуксировано к причалу Бююкдере", - сообщило управление в пресс-релизе.
На время операции по буксировке транзит судов по Босфору был приостановлен в обе стороны.
