Эксперт рассказал о возможном возвращении ExxonMobil в "Сахалин-1" - 16.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о возможном возвращении ExxonMobil в "Сахалин-1"
Стороны в ходе заседания расширенного состава переговоров России и США в Анкоридже могут вынести на обсуждение вопрос отмены американских пошлин для покупателей | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T01:33+0300
2025-08-16T01:33+0300
нефть, сша, рф, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, "сахалин-1", мгимо, мид рф
Энергетика, Нефть, Экономика, США, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, "Сахалин-1", МГИМО, МИД РФ
01:33 16.08.2025
 
Эксперт рассказал о возможном возвращении ExxonMobil в "Сахалин-1"

Эксперт Гулиев: Россия и США могут обсудить послабления для арктических проектов

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Стороны в ходе заседания расширенного состава переговоров России и США в Анкоридже могут вынести на обсуждение вопрос отмены американских пошлин для покупателей российской нефти и послабления для арктических нефтегазовых проектов, в том числе не исключено возвращение американской нефтяной компании ExxonMobil в нефтегазовый проект "Сахалин-1", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил доктор экономических наук, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Во встрече от российской стороны принимают также участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствуют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Ожидается, что в какой-то момент переговоры продолжатся с участием делегаций. Итоги саммита Путин и Трамп подведут на совместной пресс-конференции.
"(Ранее Соединенными Штатами - ред.) обсуждались или объявлялись пошлины или санкционные риски для стран, закупающих российскую нефть, и здесь мы заинтересованы в отмене новых пошлин для наших партнеров и в отказе США от угроз расширения вторичных санкций против покупателей и (что также очень важно!) перевозчиков. Это может быть важным элементом части наших переговоров с американцами в расширенном составе. Мы можем также ожидать послабления в части арктических нефтегазовых проектов", - прогнозирует эксперт.
Также, по мнению собеседника агентства, возможна договоренность стран о корректировке контроля за потолком цен на российскую нефть - пока что не отмена, а смягчение исполнения. Кроме того, участие американских компаний в совместных проектах может быть стартом налаживания энергетического диалога, считает он.
"Вполне возможно возвращение ведущей американской нефтяной компании ExxonMobil в нефтегазовый проект "Сахалин-1", - также полагает эксперт.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу своим указом дополнил условия получения иностранцами доли в операторе нефтегазового проекта "Сахалин-1". В частности, иностранная сторона консорциума должна заключить необходимые для проекта "Сахалин-1" договоры поставки иностранного оборудования и запчастей, а также способствовать отмене санкций против России, повлиявших на исполнение соглашения о разделе продукции, по которому работает проект "Сахалин-1".
Глава государства указом № 723 от 7 октября 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перешли бы права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владевшей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владевшие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon не подтвердил и с марта 2022 года находится в процессе выхода.
 
