экономика
россия
мировая экономика
украина
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
вшэ
03:31 16.08.2025
 
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа

Эксперт Сокольщик назвал начало восстановления отношений с США главным итогом переговоров

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Главным итогом переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно назвать начало восстановления двусторонних отношений и возможный ответный визит Трампа в Москву, сообщил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Самое главное по итогам - это начало восстановления двусторонних отношений, возможный ответный визит американского лидера, который закрепил бы положительную динамику", - сказал Сокольщик.
Он подчеркнул, что украинский кризис потребует дальнейших целенаправленных усилий для урегулирования, но стремление на его разрешение четко обозначено.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНААляскаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВШЭ
 
 
