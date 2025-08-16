https://1prime.ru/20250816/ekspert-860792679.html
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа
Эксперт назвал главный итог переговоров Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Главным итогом переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа можно назвать начало восстановления двусторонних отношений и возможный ответный визит Трампа в Москву, сообщил РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
"Самое главное по итогам - это начало восстановления двусторонних отношений, возможный ответный визит американского лидера, который закрепил бы положительную динамику", - сказал Сокольщик.
Он подчеркнул, что украинский кризис потребует дальнейших целенаправленных усилий для урегулирования, но стремление на его разрешение четко обозначено.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.
