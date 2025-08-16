https://1prime.ru/20250816/peremirie-860803204.html

В Киеве не подтвердили слухи СМИ о якобы "воздушном перемирии" с Россией

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не располагает данными о заключении предварительного соглашения о "воздушном перемирии" между РФ и Украиной. Ранее корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник заявил, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Мы ничего не слышали об этом", - написал Литвин в комментарии к публикации Кэрролла в соцсети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

украина

