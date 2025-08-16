Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве не подтвердили слухи СМИ о якобы "воздушном перемирии" с Россией - 16.08.2025
Спецоперация на Украине
В Киеве не подтвердили слухи СМИ о якобы "воздушном перемирии" с Россией
В Киеве не подтвердили слухи СМИ о якобы "воздушном перемирии" с Россией
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не располагает данными о заключении предварительного соглашения о... | 16.08.2025
спецоперация на украине
украина
перемирие
прекращение огня
россия
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не располагает данными о заключении предварительного соглашения о "воздушном перемирии" между РФ и Украиной. Ранее корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник заявил, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского. "Мы ничего не слышали об этом", - написал Литвин в комментарии к публикации Кэрролла в соцсети Х. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
украина
украина, перемирие, прекращение огня, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, перемирие, прекращение огня, РОССИЯ
В Киеве не подтвердили слухи СМИ о якобы "воздушном перемирии" с Россией

МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя сообщения СМИ, заявил, что не располагает данными о заключении предварительного соглашения о "воздушном перемирии" между РФ и Украиной.
Ранее корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник заявил, что якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Мы ничего не слышали об этом", - написал Литвин в комментарии к публикации Кэрролла в соцсети Х.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Спецоперация на Украине
 
 
