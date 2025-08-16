Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/politolog-860793398.html
Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске - 16.08.2025, ПРАЙМ
Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений, заявил РИА... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T03:58+0300
2025-08-16T03:58+0300
россия
экономика
нефть
рф
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860793398.jpg?1755305905
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений, заявил РИА Новости бразильский политолог Пепе Эскобар. "Трамп и Путин говорили больше двух часов, это позитивный знак. И, по крайней мере, они решили продолжить разговор. По словам Трампа, они смогли прийти к договоренностям по ряду важных пунктов, осталось согласовать еще несколько. Это говорит о том, что были серьезные дискуссии, не только по теме Украины. Это говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений", - сказал он РИА Новости. "Эта встреча оказалась намного более продуктивной, чем многие из нас ожидали, так же, как и атмосфера, которая была очень дружеской. Вспомним толстовку главы МИД РФ Сергея Лаврова, это стало сенсацией во всем мире. Следующая глава - встреча в Москве", - отметил он. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, рф, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Нефть, РФ, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, МИД РФ, МИД
03:58 16.08.2025
 
Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Политолог Эскобар: встреча Путина и Трампа говорит о серьезной перезагрузке отношений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений, заявил РИА Новости бразильский политолог Пепе Эскобар.
"Трамп и Путин говорили больше двух часов, это позитивный знак. И, по крайней мере, они решили продолжить разговор. По словам Трампа, они смогли прийти к договоренностям по ряду важных пунктов, осталось согласовать еще несколько. Это говорит о том, что были серьезные дискуссии, не только по теме Украины. Это говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений", - сказал он РИА Новости.
"Эта встреча оказалась намного более продуктивной, чем многие из нас ожидали, так же, как и атмосфера, которая была очень дружеской. Вспомним толстовку главы МИД РФ Сергея Лаврова, это стало сенсацией во всем мире. Следующая глава - встреча в Москве", - отметил он.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
 
ЭкономикаРОССИЯНефтьРФСШАСергей ЛавровЮрий УшаковМарко РубиоМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала