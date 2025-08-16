https://1prime.ru/20250816/politolog-860793398.html
Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
2025-08-16T03:58+0300
2025-08-16T03:58+0300
2025-08-16T03:58+0300
россия
экономика
нефть
рф
сша
сергей лавров
юрий ушаков
марко рубио
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860793398.jpg?1755305905
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений, заявил РИА Новости бразильский политолог Пепе Эскобар.
"Трамп и Путин говорили больше двух часов, это позитивный знак. И, по крайней мере, они решили продолжить разговор. По словам Трампа, они смогли прийти к договоренностям по ряду важных пунктов, осталось согласовать еще несколько. Это говорит о том, что были серьезные дискуссии, не только по теме Украины. Это говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений", - сказал он РИА Новости.
"Эта встреча оказалась намного более продуктивной, чем многие из нас ожидали, так же, как и атмосфера, которая была очень дружеской. Вспомним толстовку главы МИД РФ Сергея Лаврова, это стало сенсацией во всем мире. Следующая глава - встреча в Москве", - отметил он.
Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
рф
сша
россия, нефть, рф, сша, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, Нефть, РФ, США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио, МИД РФ, МИД
Политолог Эскобар: встреча Путина и Трампа говорит о серьезной перезагрузке отношений
