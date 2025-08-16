Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье и Хабаровском крае восстановили электроснабжение - 16.08.2025
В Приморье и Хабаровском крае восстановили электроснабжение
В Приморье и Хабаровском крае восстановили электроснабжение
энергетика
россия
приморье
хабаровский край
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - ПРАЙМ. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Приморье и Хабаровском крае, где часть потребителей остались без света из-за срабатывания автоматики на линии Бурейская ГЭС-Хабаровск в Хабаровском крае, заявили журналистам в пресс-службе правительства Приморья. В соцсетях местные жители сообщили об отключении света в районах Приморья, в том числе во Владивостоке. "Сработка автоматики на линии 500 киловольт Бурейская ГЭС-Хабаровск, в результате хаотично отключился часть Хабаровского и Приморского края, сейчас все восстановилось, идёт включение, практически все включены", - сказал представитель пресс-службы.
россия, приморье, хабаровский край, владивосток
Энергетика, РОССИЯ, Приморье, Хабаровский край, Владивосток
07:02 16.08.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - ПРАЙМ. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Приморье и Хабаровском крае, где часть потребителей остались без света из-за срабатывания автоматики на линии Бурейская ГЭС-Хабаровск в Хабаровском крае, заявили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.
В соцсетях местные жители сообщили об отключении света в районах Приморья, в том числе во Владивостоке.
"Сработка автоматики на линии 500 киловольт Бурейская ГЭС-Хабаровск, в результате хаотично отключился часть Хабаровского и Приморского края, сейчас все восстановилось, идёт включение, практически все включены", - сказал представитель пресс-службы.
 
Энергетика РОССИЯ Приморье Хабаровский край Владивосток
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
