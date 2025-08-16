https://1prime.ru/20250816/primore-860796297.html
В Приморье и Хабаровском крае восстановили электроснабжение
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - ПРАЙМ. Специалисты восстанавливают электроснабжение в Приморье и Хабаровском крае, где часть потребителей остались без света из-за срабатывания автоматики на линии Бурейская ГЭС-Хабаровск в Хабаровском крае, заявили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.
В соцсетях местные жители сообщили об отключении света в районах Приморья, в том числе во Владивостоке.
"Сработка автоматики на линии 500 киловольт Бурейская ГЭС-Хабаровск, в результате хаотично отключился часть Хабаровского и Приморского края, сейчас все восстановилось, идёт включение, практически все включены", - сказал представитель пресс-службы.
