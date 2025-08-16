https://1prime.ru/20250816/tramp-860795286.html

Трамп заявил Путину, что проиграл на выборах из-за голосования по почте

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече якобы высказал ему свое мнение о несовершенстве американской избирательной системы, что привело к проигрышу действующего президента на выборах в 2020 года. "Он сказал: "Вы проиграли из-за голосования по почте". Это были сфальсифицированные выборы... Владимир Путин, умный человек, сказал: "Честные выборы невозможны с голосованием по почте". И добавил: "Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется". О, я бы очень хотел увидеть реформу избирательной системы", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.

