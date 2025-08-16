Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил Путину, что проиграл на выборах из-за голосования по почте - 16.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250816/tramp-860795286.html
Трамп заявил Путину, что проиграл на выборах из-за голосования по почте
Трамп заявил Путину, что проиграл на выборах из-за голосования по почте - 16.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил Путину, что проиграл на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече якобы высказал ему свое мнение о несовершенстве американской избирательной... | 16.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-16T05:32+0300
2025-08-16T05:32+0300
экономика
общество
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
джо байден
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860795286.jpg?1755311539
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече якобы высказал ему свое мнение о несовершенстве американской избирательной системы, что привело к проигрышу действующего президента на выборах в 2020 года. "Он сказал: "Вы проиграли из-за голосования по почте". Это были сфальсифицированные выборы... Владимир Путин, умный человек, сказал: "Честные выборы невозможны с голосованием по почте". И добавил: "Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется". О, я бы очень хотел увидеть реформу избирательной системы", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия. Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, джо байден, fox news
Экономика, Общество , США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Fox News
05:32 16.08.2025
 
Трамп заявил Путину, что проиграл на выборах из-за голосования по почте

Трамп заявил Путину, что выборы в США невозможны с голосованием по почте

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече якобы высказал ему свое мнение о несовершенстве американской избирательной системы, что привело к проигрышу действующего президента на выборах в 2020 года.
"Он сказал: "Вы проиграли из-за голосования по почте". Это были сфальсифицированные выборы... Владимир Путин, умный человек, сказал: "Честные выборы невозможны с голосованием по почте". И добавил: "Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется". О, я бы очень хотел увидеть реформу избирательной системы", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News по итогам саммита с Путиным на Аляске.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден.
 
ЭкономикаОбществоСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала