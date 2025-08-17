Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик оценила прирост сельхозземель в новых регионах - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250817/analitik-860812551.html
Аналитик оценила прирост сельхозземель в новых регионах
Аналитик оценила прирост сельхозземель в новых регионах - 17.08.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценила прирост сельхозземель в новых регионах
Прирост сельхозземель в новых регионах в 2025 году ожидается на уровне 842,5 тысяч гектаров, что обгонит по показателям остальные субъекты Российской Федерации, | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T07:01+0300
2025-08-17T07:01+0300
экономика
сельское хозяйство
запорожская область
турция
египет
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860812551.jpg?1755403290
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Прирост сельхозземель в новых регионах в 2025 году ожидается на уровне 842,5 тысяч гектаров, что обгонит по показателям остальные субъекты Российской Федерации, рассказала РИА Новости аналитик центра OleoSсоpe Лилия Варыгина. "На сегодняшний день посевная площадь в новых регионах составляет более 3 миллионов гектаров. При этом Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются лидерами по введению в оборот сельхозземель, в 2025 году в новых регионах ожидают прироста земель в 842,5 тысяч гектаров, обогнав по показателям остальные субъекты Российской Федерации", - рассказала аналитик. Варыгина также добавила, что продукцию АПК из новых регионов активно приобретает Турция, которая является одним из ведущих потребителей российского сельхозпроизводства. Также продукцию АПК экспортируют в Египет, Сирию, Венесуэлу, Бангладеш, Ливию, Тунис, Сербию, Ливан, Саудовскую Аравию, Израиль, Китай и страны ЕАЭС. Ведутся и внутрироссийские отгрузки зерна.
запорожская область
турция
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, запорожская область, турция, египет, еаэс
Экономика, Сельское хозяйство, Запорожская область, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ЕАЭС
07:01 17.08.2025
 
Аналитик оценила прирост сельхозземель в новых регионах

OleoSсоpe: прирост сельхозземель в новых регионах в 2025 году обгонит остальные

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Прирост сельхозземель в новых регионах в 2025 году ожидается на уровне 842,5 тысяч гектаров, что обгонит по показателям остальные субъекты Российской Федерации, рассказала РИА Новости аналитик центра OleoSсоpe Лилия Варыгина.
"На сегодняшний день посевная площадь в новых регионах составляет более 3 миллионов гектаров. При этом Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются лидерами по введению в оборот сельхозземель, в 2025 году в новых регионах ожидают прироста земель в 842,5 тысяч гектаров, обогнав по показателям остальные субъекты Российской Федерации", - рассказала аналитик.
Варыгина также добавила, что продукцию АПК из новых регионов активно приобретает Турция, которая является одним из ведущих потребителей российского сельхозпроизводства.
Также продукцию АПК экспортируют в Египет, Сирию, Венесуэлу, Бангладеш, Ливию, Тунис, Сербию, Ливан, Саудовскую Аравию, Израиль, Китай и страны ЕАЭС. Ведутся и внутрироссийские отгрузки зерна.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоЗапорожская областьТУРЦИЯЕГИПЕТЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала