Аналитик оценила прирост сельхозземель в новых регионах

2025-08-17T07:01+0300

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Прирост сельхозземель в новых регионах в 2025 году ожидается на уровне 842,5 тысяч гектаров, что обгонит по показателям остальные субъекты Российской Федерации, рассказала РИА Новости аналитик центра OleoSсоpe Лилия Варыгина. "На сегодняшний день посевная площадь в новых регионах составляет более 3 миллионов гектаров. При этом Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области являются лидерами по введению в оборот сельхозземель, в 2025 году в новых регионах ожидают прироста земель в 842,5 тысяч гектаров, обогнав по показателям остальные субъекты Российской Федерации", - рассказала аналитик. Варыгина также добавила, что продукцию АПК из новых регионов активно приобретает Турция, которая является одним из ведущих потребителей российского сельхозпроизводства. Также продукцию АПК экспортируют в Египет, Сирию, Венесуэлу, Бангладеш, Ливию, Тунис, Сербию, Ливан, Саудовскую Аравию, Израиль, Китай и страны ЕАЭС. Ведутся и внутрироссийские отгрузки зерна.

