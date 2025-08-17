Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/dmitriev--860814922.html
"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева
"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева - 17.08.2025, ПРАЙМ
"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева
Сторонники конфликта на Украине охвачены тревогой на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T09:32+0300
2025-08-17T09:32+0300
политика
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир зеленский
politico
рфпи
bild
вашингтон
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сторонники конфликта на Украине охвачены тревогой на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Европейские и британские сторонники конфликта в панике", — написал он в своем Telegram-канале.Чиновник таким образом отреагировал на публикации в изданиях Politico и Bild, в которых высказываются предположения о том, кто из европейских лидеров может сопровождать Зеленского на переговоры с Трампом в Вашингтоне. Среди возможных кандидатов назывались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер.Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил в субботу, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в конфликт с Зеленским. При этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, однако пока неясно, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб.
https://1prime.ru/20250816/cnn-860810230.html
вашингтон
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_becceae18babaca58e7c85adb51481b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир зеленский, politico, рфпи, bild, вашингтон, украина, сша
Политика, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Politico, РФПИ, Bild, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, США
09:32 17.08.2025
 
"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева

Дмитриев: сторонники конфликта на Украине в панике из-за встречи Трампа и Зеленского

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сторонники конфликта на Украине охвачены тревогой на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Европейские и британские сторонники конфликта в панике", — написал он в своем Telegram-канале.
Чиновник таким образом отреагировал на публикации в изданиях Politico и Bild, в которых высказываются предположения о том, кто из европейских лидеров может сопровождать Зеленского на переговоры с Трампом в Вашингтоне. Среди возможных кандидатов назывались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер.
Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил в субботу, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в конфликт с Зеленским. При этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, однако пока неясно, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
СМИ сообщили условие Трампа для проведения встречи с Путиным и Зеленским
Вчера, 23:37
 
ПолитикаКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ЗеленскийPoliticoРФПИBildВАШИНГТОНУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала