https://1prime.ru/20250817/dmitriev--860814922.html

"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева

"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева - 17.08.2025, ПРАЙМ

"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева

Сторонники конфликта на Украине охвачены тревогой на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T09:32+0300

2025-08-17T09:32+0300

2025-08-17T09:32+0300

политика

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир зеленский

politico

рфпи

bild

вашингтон

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сторонники конфликта на Украине охвачены тревогой на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Европейские и британские сторонники конфликта в панике", — написал он в своем Telegram-канале.Чиновник таким образом отреагировал на публикации в изданиях Politico и Bild, в которых высказываются предположения о том, кто из европейских лидеров может сопровождать Зеленского на переговоры с Трампом в Вашингтоне. Среди возможных кандидатов назывались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер.Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил в субботу, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в конфликт с Зеленским. При этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, однако пока неясно, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб.

https://1prime.ru/20250816/cnn-860810230.html

вашингтон

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир зеленский, politico, рфпи, bild, вашингтон, украина, сша