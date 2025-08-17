"В панике": Дмитриев обратил внимание на поведение западных союзников Киева

https://1prime.ru/20250817/dmitriev--860814922.html
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Сторонники конфликта на Украине охвачены тревогой на фоне предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Европейские и британские сторонники конфликта в панике", — написал он в своем Telegram-канале.Чиновник таким образом отреагировал на публикации в изданиях Politico и Bild, в которых высказываются предположения о том, кто из европейских лидеров может сопровождать Зеленского на переговоры с Трампом в Вашингтоне. Среди возможных кандидатов назывались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или британский премьер Кир Стармер.Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил в субботу, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в конфликт с Зеленским. При этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, однако пока неясно, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб.
