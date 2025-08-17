https://1prime.ru/20250817/frantsiya-860829282.html

СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции

происшествия

франция

крушение

погибшие

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает Agence France Presse со ссылкой на местные власти. "Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство. Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.

