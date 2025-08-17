Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции - 17.08.2025
СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции
Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает Agence France Presse со ссылкой на местные власти. | 17.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает Agence France Presse со ссылкой на местные власти. "Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство. Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.
22:17 17.08.2025
 
СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции

AFP: два планера разбились во Франции, четыре человека погибли

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает Agence France Presse со ссылкой на местные власти.
"Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство.
Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.
