https://1prime.ru/20250817/frantsiya-860829282.html
СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции
СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции - 17.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции
Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает Agence France Presse со ссылкой на местные власти. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T22:17+0300
2025-08-17T22:17+0300
2025-08-17T22:17+0300
происшествия
франция
крушение
погибшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382025_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2084f94a054adb19b02f0366dd598c6b.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает Agence France Presse со ссылкой на местные власти. "Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство. Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.
https://1prime.ru/20250724/oblomki-859864888.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382025_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9a48ccbd8173cb1bb3569f2fd5b01062.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, крушение, погибшие
Происшествия, ФРАНЦИЯ, крушение, погибшие
СМИ: четыре человека погибли в результате крушения двух планеров во Франции
AFP: два планера разбились во Франции, четыре человека погибли
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Два планера разбились в разных районах Франции, в общей сложности погибли четыре человека, передает Agence France Presse со ссылкой на местные власти.
"Двое мужчин погибли днем в воскресенье после падения планера в коммуне Шерминьяк… еще два человека погибли при схожих обстоятельствах после падения планера рядом с аэродромом… в (департаменте - ред.) Морбиан", - пишет агентство.
Оба происшествия расследуют, подробностей пока нет.
МЧС обнаружило обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье