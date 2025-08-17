Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250817/fsb-860822766.html
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС - 17.08.2025, ПРАЙМ
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России. | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T15:39+0300
2025-08-17T15:39+0300
спецоперация на украине
россия
украина
фсб
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России. "Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250815/vsu-860767793.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, фсб, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, ВСУ
15:39 17.08.2025
 
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

ФСБ: российские средства РЭБ сорвали атаку украинского БПЛА на Смоленскую АЭС

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России.
"Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне в селе Девички Киевской области - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
ВСУ почти полностью зависят от западной помощи, заявили в США
15 августа, 15:19
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАФСБВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала