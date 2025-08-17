https://1prime.ru/20250817/fsb-860822766.html
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
2025-08-17T15:39+0300
2025-08-17T15:39+0300
2025-08-17T15:39+0300
спецоперация на украине
россия
украина
фсб
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России. "Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250815/vsu-860767793.html
украина
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
россия, украина, фсб, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, ВСУ
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
ФСБ: российские средства РЭБ сорвали атаку украинского БПЛА на Смоленскую АЭС
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России.
"Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.
