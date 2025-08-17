https://1prime.ru/20250817/fsb-860822766.html

ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС

спецоперация на украине

россия

украина

фсб

всу

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ России. "Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. Семнадцатого августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.

украина

россия, украина, фсб, всу