Источник рассказал о поездке Путина и Трампа на одной машине из аэропорта
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 17 авг - ПРАЙМ. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт, рассказал РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.
По его словам, сценарий встречи в аэропорту предполагал, что оба лидера должны были поехать на своих машинах, Путин на лимузине Aurus, а Трамп на Cadillac.
Однако, по словам источника, церемония пошла не по плану - сначала лидеры вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось, а затем неожиданно для участников встречи американский лидер пригласил президента России в свой автомобиль, на что Путин легко согласился.
