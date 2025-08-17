Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник рассказал о поездке Путина и Трампа на одной машине из аэропорта - 17.08.2025
Источник рассказал о поездке Путина и Трампа на одной машине из аэропорта
Источник рассказал о поездке Путина и Трампа на одной машине из аэропорта - 17.08.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о поездке Путина и Трампа на одной машине из аэропорта
Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был... | 17.08.2025, ПРАЙМ
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 17 авг - ПРАЙМ. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт, рассказал РИА Новости источник, близкий к организации переговоров. По его словам, сценарий встречи в аэропорту предполагал, что оба лидера должны были поехать на своих машинах, Путин на лимузине Aurus, а Трамп на Cadillac. Однако, по словам источника, церемония пошла не по плану - сначала лидеры вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось, а затем неожиданно для участников встречи американский лидер пригласил президента России в свой автомобиль, на что Путин легко согласился.
05:34 17.08.2025
 
Источник рассказал о поездке Путина и Трампа на одной машине из аэропорта

Источник: поездка Путина и Трампа из аэропорта в Анкоридже была экспромтом

АНКОРИДЖ (штат Аляска), 17 авг - ПРАЙМ. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт, рассказал РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.
По его словам, сценарий встречи в аэропорту предполагал, что оба лидера должны были поехать на своих машинах, Путин на лимузине Aurus, а Трамп на Cadillac.
Однако, по словам источника, церемония пошла не по плану - сначала лидеры вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось, а затем неожиданно для участников встречи американский лидер пригласил президента России в свой автомобиль, на что Путин легко согласился.
 
Заголовок открываемого материала