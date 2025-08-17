Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио оценил опасность введения санкций против Китая - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250817/rubio-860825801.html
Рубио оценил опасность введения санкций против Китая
Рубио оценил опасность введения санкций против Китая - 17.08.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил опасность введения санкций против Китая
США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T17:52+0300
2025-08-17T17:53+0300
политика
марк рубио
сша
китай
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/07/835650760_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_167cf94a08ef807b6b36bf05112440f9.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Если вы введете вторичные санкции против страны, например, в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за неё больше, или, если её не будет, должен будет искать альтернативные источники", - сказал Рубио в интервью Fox News. Он отметил, что европейские страны уже выражали озабоченность подобными сценариями. "Когда обсуждался законопроект сената с 100-процентными пошлинами на Китай и Индию, мы слышали от ряда европейских стран, что они не в восторге от такой перспективы", - отметил глава американской дипломатии.
https://1prime.ru/20250814/sanktsii-860723097.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83565/07/835650760_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7f387a893c9716268b4203404fb9ea2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
марк рубио, сша, китай, нефть, цены
Политика, Марк Рубио, США, КИТАЙ, Нефть, цены
17:52 17.08.2025 (обновлено: 17:53 17.08.2025)
 
Рубио оценил опасность введения санкций против Китая

Рубио: санкции против Китая за переработку российской нефти вызовут рост цен

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКитайский дракон
Китайский дракон - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Если вы введете вторичные санкции против страны, например, в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за неё больше, или, если её не будет, должен будет искать альтернативные источники", - сказал Рубио в интервью Fox News.
Он отметил, что европейские страны уже выражали озабоченность подобными сценариями. "Когда обсуждался законопроект сената с 100-процентными пошлинами на Китай и Индию, мы слышали от ряда европейских стран, что они не в восторге от такой перспективы", - отметил глава американской дипломатии.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Брюссель готов обсуждать с Китаем исключение двух его банков из санкций
14 августа, 16:32
 
ПолитикаМарк РубиоСШАКИТАЙНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала