https://1prime.ru/20250817/rubio-860825801.html

Рубио оценил опасность введения санкций против Китая

Рубио оценил опасность введения санкций против Китая - 17.08.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил опасность введения санкций против Китая

США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил... | 17.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-17T17:52+0300

2025-08-17T17:52+0300

2025-08-17T17:53+0300

политика

марк рубио

сша

китай

нефть

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83565/07/835650760_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_167cf94a08ef807b6b36bf05112440f9.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг – ПРАЙМ. США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Если вы введете вторичные санкции против страны, например, в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за неё больше, или, если её не будет, должен будет искать альтернативные источники", - сказал Рубио в интервью Fox News. Он отметил, что европейские страны уже выражали озабоченность подобными сценариями. "Когда обсуждался законопроект сената с 100-процентными пошлинами на Китай и Индию, мы слышали от ряда европейских стран, что они не в восторге от такой перспективы", - отметил глава американской дипломатии.

https://1prime.ru/20250814/sanktsii-860723097.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк рубио, сша, китай, нефть, цены