СМИ узнали, кто будет сопровождать Зеленского во время визита в США

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Правительства Германии, Великобритании и Франции хотят в воскресенье решить, чей представитель будет сопровождать Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон 18 августа, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительстве. Телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу объявил, что на встрече 18 августа будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским, при этом европейские чиновники ожидают, что к переговорам американского лидера Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме присоединится один европейский лидер, но пока остается неясным, кто именно. По данным издания Politico, это может быть президент Финляндии Александр Стубб. "Правительства федерального канцлера Фридриха Мерца, британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона хотят согласовать и вместе в воскресенье решить, кто отправится в США и отправится ли", - говорится в публикации газеты со ссылкой на правительственные круги. По информации издания, Трамп позволил Зеленскому взять с собой европейских политиков, однако официального приглашения, как отмечает газета, нет. В субботу агентство Франс Пресс передало, что Макрон вместе со Стармером и Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих". В тот же день Зеленский подтвердил запланированный на 18 августа визит в Штаты для встречи с американским лидером. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

