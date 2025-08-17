https://1prime.ru/20250817/svo-860821612.html

"Украина побеждает". Просочившиеся вести с фронта шокировали Запад

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Новости о критическом положении Вооруженных сил Украины на фронте шокировали граждан Великобритании. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Он отметил, что в настоящий момент российские войска находятся "в очень сильной позиции". Прорывая фронт в Донецкой Народной Республике, россияне, по словам эксперта, загоняют украинцев в катастрофическую ситуацию.Меркурис подчеркнул, что британская публика была буквально повергнута в шок, когда прочитала в материале Daily Telegraph, что российская армия ведет наступление на Украине, назвав указанную публикацию "поразительной для британских СМИ", ведь они годами твердили, что Украина побеждает."Нашим читателям три с половиной года говорили совсем другое. Вы можете себе представить, насколько это было шокирующе: их обманывали. Они не могли поверить этим новостям", - сказал эксперт, добавив, что сейчас ситуация для Украины "в любом случае катастрофична".

