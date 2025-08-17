Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украина побеждает". Просочившиеся вести с фронта шокировали Запад - 17.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250817/svo-860821612.html
"Украина побеждает". Просочившиеся вести с фронта шокировали Запад
"Украина побеждает". Просочившиеся вести с фронта шокировали Запад - 17.08.2025, ПРАЙМ
"Украина побеждает". Просочившиеся вести с фронта шокировали Запад
Новости о критическом положении Вооруженных сил Украины на фронте шокировали граждан Великобритании. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran рассказал... | 17.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-17T14:47+0300
2025-08-17T14:50+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
всу
вс рф
великобритания
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Новости о критическом положении Вооруженных сил Украины на фронте шокировали граждан Великобритании. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.Он отметил, что в настоящий момент российские войска находятся "в очень сильной позиции". Прорывая фронт в Донецкой Народной Республике, россияне, по словам эксперта, загоняют украинцев в катастрофическую ситуацию.Меркурис подчеркнул, что британская публика была буквально повергнута в шок, когда прочитала в материале Daily Telegraph, что российская армия ведет наступление на Украине, назвав указанную публикацию "поразительной для британских СМИ", ведь они годами твердили, что Украина побеждает."Нашим читателям три с половиной года говорили совсем другое. Вы можете себе представить, насколько это было шокирующе: их обманывали. Они не могли поверить этим новостям", - сказал эксперт, добавив, что сейчас ситуация для Украины "в любом случае катастрофична".
https://1prime.ru/20250817/wsj--860817532.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, всу, вс рф, великобритания, мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВСУ, ВС РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, мнение
14:47 17.08.2025 (обновлено: 14:50 17.08.2025)
 
"Украина побеждает". Просочившиеся вести с фронта шокировали Запад

Меркурис: правда о положении дел на фронте на Украине шокировала британцев

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Новости о критическом положении Вооруженных сил Украины на фронте шокировали граждан Великобритании. Об этом в беседе с YouTube-каналом The Duran рассказал британский военный эксперт Александр Меркурис.
Он отметил, что в настоящий момент российские войска находятся "в очень сильной позиции". Прорывая фронт в Донецкой Народной Республике, россияне, по словам эксперта, загоняют украинцев в катастрофическую ситуацию.
Меркурис подчеркнул, что британская публика была буквально повергнута в шок, когда прочитала в материале Daily Telegraph, что российская армия ведет наступление на Украине, назвав указанную публикацию "поразительной для британских СМИ", ведь они годами твердили, что Украина побеждает.
"Нашим читателям три с половиной года говорили совсем другое. Вы можете себе представить, насколько это было шокирующе: их обманывали. Они не могли поверить этим новостям", - сказал эксперт, добавив, что сейчас ситуация для Украины "в любом случае катастрофична".
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
WSJ назвала два возможных сценария завершения конфликта на Украине
11:43
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВСУВС РФВЕЛИКОБРИТАНИЯмнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала