Южная Каролина и Огайо отправили войска нацгвардии в Вашингтон

Южная Каролина и Огайо отправили войска нацгвардии в Вашингтон

2025-08-17T08:25+0300

ВАШИНГТОН, 17 авг - ПРАЙМ. Контролируемые республиканцами штаты Южная Каролина и Огайо сообщили о решении отправить войска нацгвардии в Вашингтон в поддержку указа президента США Дональда Трампа об "установлении правопорядка" в столице, следует из заявлений губернаторов штатов. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости в четверг передал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты. "Губернатор Генри Макмастер сегодня санкционировал отправку 200 бойцов национальной гвардии Южной Каролины в Вашингтон, округ Колумбия. Гвардейцы будут поддерживать деятельность федеральных правоохранительных органов в соответствии с указом президента Дональда Трампа о восстановлении закона и порядка в округе Колумбия", - говорится в заявлении губернатора штата. Губернатор Огайо Майк Деуайн, в свою очередь, сказал, что его штат отправит в Вашингтон 150 гвардейцев.

