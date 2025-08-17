https://1prime.ru/20250817/vzryv-860821183.html

После взрыва на рязанском заводе 135 человек получили медпомощь

2025-08-17T14:25+0300

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Оперштаб Рязанской области сообщил в своем Telegram-канале, что 135 человек получили медицинскую помощь после ЧП в Рязанской области. Как ранее сообщал Малков, в пятницу утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Региональный оперштаб ранее заявлял, что в результате ЧП погибли 11 человек, 130 пострадали. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу на территории Шиловского района Рязанской области ввели режим ЧС. "По данным на 12.00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в Федеральные центры Москвы, из них 14 тяжелых, трое - средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них 3 тяжелых, остальные средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.

