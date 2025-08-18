Названы регионы России, где больше всего новых авто в продаже

https://1prime.ru/20250818/avto-860859839.html

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению на новые автомобили на платформе в 2025 году и выяснили, в каких регионах доля таких машин среди всех объявлений о продаже была самой высокой. Оказалось, что в некоторых регионах этот показатель кратно выше, чем в среднем по России.Лидером по доле новых машин в предложении региона стал Санкт-Петербург: здесь почти каждый третий автомобиль в продаже (32,2%) относится к этой категории. Вслед за Северной столицей расположились Москва (22,7%) и Вологодская область (18,8%).Также в топ-10 вошли Татарстан (16%), Волгоградская (15,8%), Тульская (14,9%), Воронежская (14,5%), Нижегородская (13,8%), Челябинская (13,7%) и Московская (11,3%) области. В этих регионах доля новых авто в предложении заметно выше среднего показателя по стране, который составил 10,8%.В ряде регионов по сравнению с 2024 годом доля таких машин в общем числе объявлений о продаже авто заметно увеличилась. Наиболее существенный рост произошел в Чувашии (+6,2 п.п.) и Саратовской области (+5,9 п.п.) В пятерку лидеров по динамике попали и два региона из топ-10 по доле новых авто: это Татарстан, где прирост составил 5,7 п.п., и Волгоградская область (+5,2 п.п.). Замыкает топ-5 по динамике Оренбургская область с 5 п.п. роста.Ожидаемо, наибольшая доля новых автомобилей в общем объеме предложений фиксируется в крупных городах и регионах страны. В Москве – это 17,1% от всех объявлений на Авито, в Санкт-Петербурге – 16,6%, в Московской области – 7,1%, в Татарстане – 5,7%, в Краснодарском крае – 4,5%."Интересно, что в ряде регионов, где растет доля с предложениями по новым автомобилям, аналитики отметили снижение их средних цен на платформе. Например, в Татарстане средняя цена за год снизилась на 6,3%, в Оренбургской области – на 8,8%. Во многом на динамике сказалось изменение структуры предложений из-за появления объявлений с более доступными моделями. Это – хорошие новости для покупателей: выбор становится шире. Сегодня сориентироваться в таком разнообразии помогают онлайн-инструменты. Например, в каталоге новых автомобилей на Авито Авто можно быстро отфильтровать предложения по заданным параметрам и даже найти те, где действуют акции или бонусы от продавцов. Такой подход помогает подобрать машину мечты с учетом реальных потребностей и выгодных условий", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

