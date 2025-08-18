https://1prime.ru/20250818/evrostat-860856095.html
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота" - 18.08.2025, ПРАЙМ
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"
Украинская атака на нефтепровод, идущий в Венгрию, может оставить эту европейскую страну без "черного золота", поскольку вся импортируемая Венгрией из-за... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:51+0300
2025-08-18T13:51+0300
2025-08-18T13:51+0300
энергетика
нефть
венгрия
украина
хорватия
петер сийярто
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3adfc9bb5451eeaf69a661f5062a627c.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинская атака на нефтепровод, идущий в Венгрию, может оставить эту европейскую страну без "черного золота", поскольку вся импортируемая Венгрией из-за пределов ЕС нефть - российская, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Ранее в понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Согласно статданным, вся нефть, закупаемая Венгрией из-за пределов ЕС, прибывает в страну из России. Так, в июне текущего года импорт из РФ составил 2,7 миллиона баррелей - это на 8% меньше, чем в июне прошлого года, и на треть меньше, чем в мае. Венгрия также закупает нефть у входящих в Евросоюз Хорватии и Словении, но в гораздо меньших объемах. Например, за июнь импорт из этих старн составил 252,6 тысячи баррелей и 83 барреля соответственно. Всего за полугодие Венгрия импортировала из России 18,7 миллиона баррелей нефти, из Хорватии - 1,2 миллиона баррелей, а из Словении - чуть больше 422 баррелей. Ранее Сийярто заявлял, что для поставок российской нефти в его страну нет альтернатив трубопроводу "Дружба". Его ветка в Венгрию идет через Белоруссию и Украину.
https://1prime.ru/20250818/evrostat-860853241.html
венгрия
украина
хорватия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_03f5b740582cc65407dfa5eff0b6fbd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венгрия, украина, хорватия, петер сийярто, ес, евростат
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ХОРВАТИЯ, Петер Сийярто, ЕС, Евростат
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"
Евростат: атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинская атака на нефтепровод, идущий в Венгрию, может оставить эту европейскую страну без "черного золота", поскольку вся импортируемая Венгрией из-за пределов ЕС нефть - российская, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Ранее в понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод.
Согласно статданным, вся нефть, закупаемая Венгрией из-за пределов ЕС, прибывает в страну из России. Так, в июне текущего года импорт из РФ составил 2,7 миллиона баррелей - это на 8% меньше, чем в июне прошлого года, и на треть меньше, чем в мае.
Венгрия также закупает нефть у входящих в Евросоюз Хорватии и Словении, но в гораздо меньших объемах. Например, за июнь импорт из этих старн составил 252,6 тысячи баррелей и 83 барреля соответственно.
Всего за полугодие Венгрия импортировала из России 18,7 миллиона баррелей нефти, из Хорватии - 1,2 миллиона баррелей, а из Словении - чуть больше 422 баррелей.
Ранее Сийярто заявлял, что для поставок российской нефти в его страну нет альтернатив трубопроводу "Дружба". Его ветка в Венгрию идет через Белоруссию и Украину.
Венгрия в июне стала основным импортером газа из России