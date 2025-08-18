Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота" - 18.08.2025
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота" - 18.08.2025, ПРАЙМ
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"
Украинская атака на нефтепровод, идущий в Венгрию, может оставить эту европейскую страну без "черного золота", поскольку вся импортируемая Венгрией из-за... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:51+0300
2025-08-18T13:51+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинская атака на нефтепровод, идущий в Венгрию, может оставить эту европейскую страну без "черного золота", поскольку вся импортируемая Венгрией из-за пределов ЕС нефть - российская, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Ранее в понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод. Согласно статданным, вся нефть, закупаемая Венгрией из-за пределов ЕС, прибывает в страну из России. Так, в июне текущего года импорт из РФ составил 2,7 миллиона баррелей - это на 8% меньше, чем в июне прошлого года, и на треть меньше, чем в мае. Венгрия также закупает нефть у входящих в Евросоюз Хорватии и Словении, но в гораздо меньших объемах. Например, за июнь импорт из этих старн составил 252,6 тысячи баррелей и 83 барреля соответственно. Всего за полугодие Венгрия импортировала из России 18,7 миллиона баррелей нефти, из Хорватии - 1,2 миллиона баррелей, а из Словении - чуть больше 422 баррелей. Ранее Сийярто заявлял, что для поставок российской нефти в его страну нет альтернатив трубопроводу "Дружба". Его ветка в Венгрию идет через Белоруссию и Украину.
13:51 18.08.2025
 
Атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"

Евростат: атака Киева на нефтепровод может оставить Венгрию без "черного золота"

© РИА Новости . Илья Питалев
нефть - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украинская атака на нефтепровод, идущий в Венгрию, может оставить эту европейскую страну без "черного золота", поскольку вся импортируемая Венгрией из-за пределов ЕС нефть - российская, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Ранее в понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод.
Согласно статданным, вся нефть, закупаемая Венгрией из-за пределов ЕС, прибывает в страну из России. Так, в июне текущего года импорт из РФ составил 2,7 миллиона баррелей - это на 8% меньше, чем в июне прошлого года, и на треть меньше, чем в мае.
Венгрия также закупает нефть у входящих в Евросоюз Хорватии и Словении, но в гораздо меньших объемах. Например, за июнь импорт из этих старн составил 252,6 тысячи баррелей и 83 барреля соответственно.
Всего за полугодие Венгрия импортировала из России 18,7 миллиона баррелей нефти, из Хорватии - 1,2 миллиона баррелей, а из Словении - чуть больше 422 баррелей.
Ранее Сийярто заявлял, что для поставок российской нефти в его страну нет альтернатив трубопроводу "Дружба". Его ветка в Венгрию идет через Белоруссию и Украину.
Венгрия в июне стала основным импортером газа из России
