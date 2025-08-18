Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250818/evrostat-860864768.html
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума - 18.08.2025, ПРАЙМ
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума
Импорт нефти Европейским союзом по итогам июня этого года сократился примерно на десятую часть, до минимального объема за всю историю, выяснило РИА Новости,... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T15:38+0300
2025-08-18T15:38+0300
энергетика
нефть
италия
германия
испания
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Импорт нефти Европейским союзом по итогам июня этого года сократился примерно на десятую часть, до минимального объема за всю историю, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, поставки нефти в ЕС из стран, не входящих в объединение, по итогам июня составили около 236 миллионов баррелей. Это почти на 11% меньше, чем месяцем ранее, и на 9% меньше, чем в прошлом году. При этом такие объемы стали минимальными за все время. В денежном выражении импорт за июнь составил 15,3 миллиарда евро, опустившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 27% - до минимума за четыре года. Больше всего нефти в июне закупали Германия (32,2 миллиона баррелей), Италия (29,4 миллиона), Испания (28,2 миллиона), Франция (25,5 миллиона) и Польша (13 миллионов баррелей). Сильнее за год импорт нарастила Ирландия - с почти нулевых значений до 1,8 миллиона баррелей за июнь, а также Словакия - в 3,3 раза, до 3,1 миллиона, Чехия - в 2,2 раза, до 4,8 миллиона, Португалия - в 1,6 раза, до 6,2 миллиона и Италия - на 18%, до 29,4 миллиона баррелей. При этом самым большим поставщиком нефти в ЕС стали Ангола (3,3 миллиона баррелей), Чад (2,6 миллиона), Канада (2,4 миллиона), Египет (2,2 миллиона) и Сенегал (1,9 миллиона). Всего по итогам первого полугодия этого года ЕС импортировал нефти на 1,5 миллиарда баррелей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
https://1prime.ru/20250818/neft-860861964.html
италия
германия
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, италия, германия, испания, ес, евростат
Энергетика, Нефть, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИСПАНИЯ, ЕС, Евростат
15:38 18.08.2025
 
ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума

Евростат: импорт нефти в ЕС в июне упал до минимума за всю историю

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Импорт нефти Европейским союзом по итогам июня этого года сократился примерно на десятую часть, до минимального объема за всю историю, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, поставки нефти в ЕС из стран, не входящих в объединение, по итогам июня составили около 236 миллионов баррелей. Это почти на 11% меньше, чем месяцем ранее, и на 9% меньше, чем в прошлом году. При этом такие объемы стали минимальными за все время.
В денежном выражении импорт за июнь составил 15,3 миллиарда евро, опустившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 27% - до минимума за четыре года.
Больше всего нефти в июне закупали Германия (32,2 миллиона баррелей), Италия (29,4 миллиона), Испания (28,2 миллиона), Франция (25,5 миллиона) и Польша (13 миллионов баррелей).
Сильнее за год импорт нарастила Ирландия - с почти нулевых значений до 1,8 миллиона баррелей за июнь, а также Словакия - в 3,3 раза, до 3,1 миллиона, Чехия - в 2,2 раза, до 4,8 миллиона, Португалия - в 1,6 раза, до 6,2 миллиона и Италия - на 18%, до 29,4 миллиона баррелей.
При этом самым большим поставщиком нефти в ЕС стали Ангола (3,3 миллиона баррелей), Чад (2,6 миллиона), Канада (2,4 миллиона), Египет (2,2 миллиона) и Сенегал (1,9 миллиона).
Всего по итогам первого полугодия этого года ЕС импортировал нефти на 1,5 миллиарда баррелей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Стоимость нефти растет на ожиданиях вокруг встречи в Белом доме
14:54
 
ЭнергетикаНефтьИТАЛИЯГЕРМАНИЯИСПАНИЯЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала