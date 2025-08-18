https://1prime.ru/20250818/evrostat-860864768.html

ЕС сократил импорт нефти до исторического минимума

2025-08-18T15:38+0300

энергетика

нефть

италия

германия

испания

ес

евростат

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Импорт нефти Европейским союзом по итогам июня этого года сократился примерно на десятую часть, до минимального объема за всю историю, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, поставки нефти в ЕС из стран, не входящих в объединение, по итогам июня составили около 236 миллионов баррелей. Это почти на 11% меньше, чем месяцем ранее, и на 9% меньше, чем в прошлом году. При этом такие объемы стали минимальными за все время. В денежном выражении импорт за июнь составил 15,3 миллиарда евро, опустившись в месячном выражении на 8%, а в годовом - на 27% - до минимума за четыре года. Больше всего нефти в июне закупали Германия (32,2 миллиона баррелей), Италия (29,4 миллиона), Испания (28,2 миллиона), Франция (25,5 миллиона) и Польша (13 миллионов баррелей). Сильнее за год импорт нарастила Ирландия - с почти нулевых значений до 1,8 миллиона баррелей за июнь, а также Словакия - в 3,3 раза, до 3,1 миллиона, Чехия - в 2,2 раза, до 4,8 миллиона, Португалия - в 1,6 раза, до 6,2 миллиона и Италия - на 18%, до 29,4 миллиона баррелей. При этом самым большим поставщиком нефти в ЕС стали Ангола (3,3 миллиона баррелей), Чад (2,6 миллиона), Канада (2,4 миллиона), Египет (2,2 миллиона) и Сенегал (1,9 миллиона). Всего по итогам первого полугодия этого года ЕС импортировал нефти на 1,5 миллиарда баррелей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

италия

германия

испания

нефть, италия, германия, испания, ес, евростат