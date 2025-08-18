https://1prime.ru/20250818/indonezija-860832881.html
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая на российский рынок с нынешних 115 миллионов долларов в год, ожидаемое соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС может поспособствовать этому, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.
"Да, мы планируем это сделать (нарастить объем поставок - ред.). Сейчас мы экспортируем кофе и чай в Россию ежегодно примерно на 115 миллионов долларов", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве.
Он также выразил уверенность в том, что соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом могло бы подстегнуть рост экспорта.
"Мы надеемся, что эти 115 миллионов долларов индонезийского экспорта тоже вырастут", - подчеркнул собеседник агентства.
Координирующее министерство по экономическим вопросам Индонезии сообщило в июне, что Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Подписание соглашения ожидается до конца 2025 года.
