Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию

2025-08-18T06:15+0300

2025-08-18T06:15+0300

2025-08-18T06:15+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая на российский рынок с нынешних 115 миллионов долларов в год, ожидаемое соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС может поспособствовать этому, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш. "Да, мы планируем это сделать (нарастить объем поставок - ред.). Сейчас мы экспортируем кофе и чай в Россию ежегодно примерно на 115 миллионов долларов", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве. Он также выразил уверенность в том, что соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом могло бы подстегнуть рост экспорта. "Мы надеемся, что эти 115 миллионов долларов индонезийского экспорта тоже вырастут", - подчеркнул собеседник агентства. Координирующее министерство по экономическим вопросам Индонезии сообщило в июне, что Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Подписание соглашения ожидается до конца 2025 года.

