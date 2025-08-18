Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250818/indonezija-860832881.html
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию - 18.08.2025, ПРАЙМ
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию
Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая на российский рынок с нынешних 115 миллионов долларов в год, ожидаемое соглашение о зоне свободной... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T06:15+0300
2025-08-18T06:15+0300
энергетика
экономика
россия
индонезия
москва
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860832881.jpg?1755486918
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая на российский рынок с нынешних 115 миллионов долларов в год, ожидаемое соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС может поспособствовать этому, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш. "Да, мы планируем это сделать (нарастить объем поставок - ред.). Сейчас мы экспортируем кофе и чай в Россию ежегодно примерно на 115 миллионов долларов", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве. Он также выразил уверенность в том, что соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом могло бы подстегнуть рост экспорта. "Мы надеемся, что эти 115 миллионов долларов индонезийского экспорта тоже вырастут", - подчеркнул собеседник агентства. Координирующее министерство по экономическим вопросам Индонезии сообщило в июне, что Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Подписание соглашения ожидается до конца 2025 года.
индонезия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, москва, еаэс
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, МОСКВА, ЕАЭС
06:15 18.08.2025
 
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию

Посол Тавареш: Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая в Россию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Индонезия планирует увеличить объем поставок кофе и чая на российский рынок с нынешних 115 миллионов долларов в год, ожидаемое соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС может поспособствовать этому, рассказал РИА Новости индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш.
"Да, мы планируем это сделать (нарастить объем поставок - ред.). Сейчас мы экспортируем кофе и чай в Россию ежегодно примерно на 115 миллионов долларов", - сказал дипломат агентству на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве.
Он также выразил уверенность в том, что соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом могло бы подстегнуть рост экспорта.
"Мы надеемся, что эти 115 миллионов долларов индонезийского экспорта тоже вырастут", - подчеркнул собеседник агентства.
Координирующее министерство по экономическим вопросам Индонезии сообщило в июне, что Индонезия и ЕАЭС на полях ПМЭФ официально завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Подписание соглашения ожидается до конца 2025 года.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯМОСКВАЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала