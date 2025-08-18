https://1prime.ru/20250818/mayer-860859473.html
В ФРГ призвали конкретизировать роль США в обеспечении безопасности Украины
В ФРГ призвали конкретизировать роль США в обеспечении безопасности Украины - 18.08.2025, ПРАЙМ
В ФРГ призвали конкретизировать роль США в обеспечении безопасности Украины
Роль США в обеспечении гарантий безопасности для Украины нужно конкретизировать в ходе переговоров в Вашингтоне в понедельник, заявил заместитель официального... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T14:18+0300
2025-08-18T14:18+0300
2025-08-18T14:18+0300
политика
сша
украина
вашингтон
cnn
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Роль США в обеспечении гарантий безопасности для Украины нужно конкретизировать в ходе переговоров в Вашингтоне в понедельник, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. "Безусловно, мы придаем особое значение в переговорах сейчас теме гарантий безопасности... Вопрос того, как конкретно это будет оформлено, чрезвычайно сложен. Здесь есть не только ряд политических вопросов, но и много технических моментов, которые необходимо обсудить очень конкретно. Конечно, этот вопрос будет затронут, мы также видели сигналы из США о том, что возможны уступки или обещания со стороны американцев. Конечно, это необходимо сначала конкретизировать и подтвердить в ходе сегодняшних переговоров", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник. В кабмине не стали комментировать возможности размещения немецких военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии безопасности. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
https://1prime.ru/20250818/nefteprovod-860854914.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, вашингтон, cnn, нато, bild
Политика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, CNN, НАТО, Bild
В ФРГ призвали конкретизировать роль США в обеспечении безопасности Украины
Майер: Роль США в гарантиях безопасности для Украины предстоит прояснить
БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Роль США в обеспечении гарантий безопасности для Украины нужно конкретизировать в ходе переговоров в Вашингтоне в понедельник, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
"Безусловно, мы придаем особое значение в переговорах сейчас теме гарантий безопасности... Вопрос того, как конкретно это будет оформлено, чрезвычайно сложен. Здесь есть не только ряд политических вопросов, но и много технических моментов, которые необходимо обсудить очень конкретно. Конечно, этот вопрос будет затронут, мы также видели сигналы из США о том, что возможны уступки или обещания со стороны американцев. Конечно, это необходимо сначала конкретизировать и подтвердить в ходе сегодняшних переговоров", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник.
В кабмине не стали комментировать возможности размещения немецких военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии безопасности.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.
Глава МИД Украины ответил Сийярто на обвинения в обстреле нефтепровода