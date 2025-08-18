https://1prime.ru/20250818/mayer-860859473.html

В ФРГ призвали конкретизировать роль США в обеспечении безопасности Украины

В ФРГ призвали конкретизировать роль США в обеспечении безопасности Украины - 18.08.2025, ПРАЙМ

В ФРГ призвали конкретизировать роль США в обеспечении безопасности Украины

Роль США в обеспечении гарантий безопасности для Украины нужно конкретизировать в ходе переговоров в Вашингтоне в понедельник, заявил заместитель официального... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T14:18+0300

2025-08-18T14:18+0300

2025-08-18T14:18+0300

политика

сша

украина

вашингтон

cnn

нато

bild

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

БЕРЛИН, 18 авг - ПРАЙМ. Роль США в обеспечении гарантий безопасности для Украины нужно конкретизировать в ходе переговоров в Вашингтоне в понедельник, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. "Безусловно, мы придаем особое значение в переговорах сейчас теме гарантий безопасности... Вопрос того, как конкретно это будет оформлено, чрезвычайно сложен. Здесь есть не только ряд политических вопросов, но и много технических моментов, которые необходимо обсудить очень конкретно. Конечно, этот вопрос будет затронут, мы также видели сигналы из США о том, что возможны уступки или обещания со стороны американцев. Конечно, это необходимо сначала конкретизировать и подтвердить в ходе сегодняшних переговоров", - заявил Майер на брифинге кабмина ФРГ в понедельник. В кабмине не стали комментировать возможности размещения немецких военнослужащих на территории Украины в качестве гарантии безопасности. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что на встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250818/nefteprovod-860854914.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, вашингтон, cnn, нато, bild