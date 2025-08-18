https://1prime.ru/20250818/meloni-860841819.html
Премьер Италии выступила против отправки миротворцев на Украину
2025-08-18T10:21+0300
2025-08-18T10:21+0300
2025-08-18T10:21+0300
политика
сша
италия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
ес
bild
РИМ, 18 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече "коалиции желающих" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину европейского миротворческого контингента, пишет в понедельник газета Corriere della Sera. Макрон, как сообщается в статье, настаивает на прямом вмешательстве европейских стран для защиты Украины с использованием военных контингентов. Мелони продолжает продвигать концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне, которую Corriere называет "автоматической защитой". Отвечая французской лидеру, она задалась вопросом о численности контингента по его замыслу. "У России 1,3 миллиона солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, придётся действовать НАТО. И тогда мы можем сразу же применить это положение", - приводит Corriere слова Мелони. В свете предстоящей встречи в Вашингтоне с участием лидеров США, стран ЕС и Владимира Зеленского премьер Италии предупредила европейских союзников о необходимости "сопровождать усилия" Дональда Трампа. Мелони опасается, что Белый дом организует заявления по итогам встречи таким образом, который позволит Трампу "захватить сцену" и "заставить замолчать Зеленского и всех остальных лидеров". В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
сша
италия
украина
сша, италия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, ес, bild
Политика, США, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС, Bild
РИМ, 18 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече "коалиции желающих" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину европейского миротворческого контингента, пишет в понедельник газета Corriere della Sera.
Макрон, как сообщается в статье, настаивает на прямом вмешательстве европейских стран для защиты Украины с использованием военных контингентов. Мелони продолжает продвигать концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне, которую Corriere называет "автоматической защитой". Отвечая французской лидеру, она задалась вопросом о численности контингента по его замыслу.
"У России 1,3 миллиона солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, придётся действовать НАТО. И тогда мы можем сразу же применить это положение", - приводит Corriere слова Мелони.
В свете предстоящей встречи в Вашингтоне с участием лидеров США, стран ЕС и Владимира Зеленского премьер Италии предупредила европейских союзников о необходимости "сопровождать усилия" Дональда Трампа. Мелони опасается, что Белый дом организует заявления по итогам встречи таким образом, который позволит Трампу "захватить сцену" и "заставить замолчать Зеленского и всех остальных лидеров".
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на которой будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
