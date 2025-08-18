https://1prime.ru/20250818/neft-860837121.html

Цены на нефть открывают неделю незначительным ростом

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют слабую положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на символические 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 65,87 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,16%, до 62,08 доллара. Инвесторы оценивают новости относительно мирового рынка нефти. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти. Освобождение Китая от пошлин, связанных с российской нефтью, оказывает некоторое понижательное давление на цены на нефть, отмечает руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.

