Цены на нефть открывают неделю незначительным ростом
экономика
нефть
рынок
сша
китай
дональд трамп
fox news
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют слабую положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на символические 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 65,87 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,16%, до 62,08 доллара. Инвесторы оценивают новости относительно мирового рынка нефти. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти. Освобождение Китая от пошлин, связанных с российской нефтью, оказывает некоторое понижательное давление на цены на нефть, отмечает руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.
сша
китай
нефть, рынок, сша, китай, дональд трамп, fox news
Экономика, Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Fox News
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют слабую положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на символические 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 65,87 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,16%, до 62,08 доллара.
Инвесторы оценивают новости относительно мирового рынка нефти. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти.
Освобождение Китая от пошлин, связанных с российской нефтью, оказывает некоторое понижательное давление на цены на нефть, отмечает руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.
