Цены на нефть открывают неделю незначительным ростом - 18.08.2025
https://1prime.ru/20250818/neft-860837121.html
Цены на нефть открывают неделю незначительным ростом
Цены на нефть открывают неделю незначительным ростом - 18.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть открывают неделю незначительным ростом
Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют слабую положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:08+0300
2025-08-18T09:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют слабую положительную динамику, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.01 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на символические 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 65,87 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,16%, до 62,08 доллара. Инвесторы оценивают новости относительно мирового рынка нефти. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти. Освобождение Китая от пошлин, связанных с российской нефтью, оказывает некоторое понижательное давление на цены на нефть, отмечает руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.
09:08 18.08.2025
 
Цены на нефть открывают неделю незначительным ростом

Цена нефти марки Brent выросла на 0,03%, до 65,87 доллара за баррель

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют слабую положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.01 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent растёт на символические 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 65,87 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,16%, до 62,08 доллара.
Инвесторы оценивают новости относительно мирового рынка нефти. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что воздержится от повышения пошлин на импорт китайских товаров из-за покупки страной российской нефти.
Освобождение Китая от пошлин, связанных с российской нефтью, оказывает некоторое понижательное давление на цены на нефть, отмечает руководитель исследований в области сырьевых товаров и углерода Westpac Banking Corp Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.
