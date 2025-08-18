https://1prime.ru/20250818/neft-860870558.html

Казахстан развивает дополнительные маршруты поставок нефти

Казахстан развивает дополнительные маршруты поставок нефти - 18.08.2025, ПРАЙМ

Казахстан развивает дополнительные маршруты поставок нефти

Казахстан развивает дополнительные маршруты поставок нефти на внешние рынки, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. | 18.08.2025, ПРАЙМ

АСТАНА, 18 авг - ПРАЙМ. Казахстан развивает дополнительные маршруты поставок нефти на внешние рынки, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. Глава компании "Казмунайгаз" (КМГ) Асхат Хасенов 18 августа проинформировал президента республики Касым-Жомарта Токаева о деятельности компании за семь месяцев 2025 года. "Объём транспортировки нефти (с начала 2025 года - ред.) составил 49 миллиона тонн... Ведётся работа по развитию дополнительных маршрутов: в направлении Азербайджана за семь месяцев поставлено 0,9 миллиона тонн нефти, в Германию 1,1 миллиона тонн, в Венгрию доставлена первая партия казахстанской нефти объёмом 85 тысяч тонн", - говорится в сообщении пресс-службы. Глава "Казмунайгаза" добавил, что на казахстанских НПЗ за семь месяцев 2025 года переработано 10,4 миллиона тонн нефти, производство светлых нефтепродуктов составило 7,8 миллиона тонн, увеличившись на 936 тысяч тонн. По данным Хасенова, объём добычи природного и попутного газа достиг 6,7 миллиарда кубометров, что на 19% выше показателей за прошлый год, реализуются проекты по увеличению переработки газа на месторождениях Западная Прорва (Атырауская область), Урихтау (Актюбинская область), Рожковское (Западно-Казахстанская область). "Впервые в геологоразведку нашей страны инвестирует китайская компания CNOOC, а также с крупными инвестициями в Казахстан заходит компания Sinopec. Транснациональные Shell, Chevron, British Petroleum активно изучают участки в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях", - добавили в пресс-службе казахстанского президента. Сообщается, что "Казмунайгаз" ведёт активную геологоразведочную работу, в этом году в рамках доразведки действующих месторождений планируется бурение семи скважин, из них фактически пробурены три.

