Цены на нефть не показывают четкой динамики - 18.08.2025
Цены на нефть не показывают четкой динамики
2025-08-18T18:11+0300
2025-08-18T18:11+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
ук альфа-капитал
опек
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.56 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,18% - до 65,97 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,23%, до 62,12 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дешевела. "Сырьевой рынок находится под давлением страхов по поводу глобального спроса, геополитическая повестка… также снижают риск премии в цене на нефть", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Трейдеры находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. "С фундаментальной точки зрения, на нефтяной рынок заметно влияет летнее решение ОПЕК+ пересмотреть квоты. Расширение сырьевого предложения при невнятном спросе на него "обвалило" цены на североморскую нефть почти на 10% с начала августа. Вполне может быть, что это не предел", - добавил аналитик.
нефть, рынок, сша, ук альфа-капитал, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, США, УК Альфа-Капитал, ОПЕК
18:11 18.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - 18.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.56 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent росла на 0,18% - до 65,97 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,23%, до 62,12 доллара. Минутами ранее нефть обеих марок дешевела.
"Сырьевой рынок находится под давлением страхов по поводу глобального спроса, геополитическая повестка… также снижают риск премии в цене на нефть", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Трейдеры находятся в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник. На ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.
"С фундаментальной точки зрения, на нефтяной рынок заметно влияет летнее решение ОПЕК+ пересмотреть квоты. Расширение сырьевого предложения при невнятном спросе на него "обвалило" цены на североморскую нефть почти на 10% с начала августа. Вполне может быть, что это не предел", - добавил аналитик.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - 18.08.2025
В Словакии подтвердили приостановку поставок по нефтепроводу "Дружба"
