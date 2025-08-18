Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов понедельника

https://1prime.ru/20250818/obzor-860875974.html

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов понедельника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 8 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 11,18 рубля. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,33%, до 66,18 доллара за баррель. Рубль теряет позиции Юань вырос на 0,68%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,12–11,19 рубля. "Рубль сегодня нес умеренные потери, юань побывал выше 11,18, доллар на межбанке вышел к 80,5 рубля. Российская валюта проигнорировала рост индекса гособлигаций RGBI к новым максимумам с 2023 года у 122 пунктов. По-видимому, на рубль усиливается давление как сезонного фактора – импорт ускоряется в 3-4 кварталах, так и эффекта от снижения ключевой ставки", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, сформировался определенный консенсус ожиданий снижения нацвалюты к концу года, что стимулирует население и бизнес к покупке иностранных денег по текущему курсу, добавил он. "Начало недели ознаменовалось ростом осторожности на валютном рынке и фиксацией позиций после напряжённых ожиданий вокруг переговоров между Россией и США", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Рынок очень напряженно наблюдает за геополитикой. Сейчас уж понятно, что даже при посредничестве США вопрос соглашений на уровне Москвы и Киева будет небыстрым и непростым. Кроме того, власти РФ отменили обязательные нормы продажи валютной выручки компаниям-экспортерами, что с фундаментальной точки зрения будет давить на рубль из-за уменьшения долларового предложения. Но подождем и посмотрим, как пройдет текущий налоговый период", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы Ориентиры Мильчаковой для курса доллара и юаня к рублю на предстоящие торги: 80–83, 11–11,5 соответственно. Шепелев ожидает доллар в краткосрочной перспективе на уровне 79,5-81,5, юань - 11-11,2 рубля.

