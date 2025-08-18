https://1prime.ru/20250818/polsha-860869392.html

В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину

В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в эфире YouTube выразил сомнение по поводу идеи ввода европейских военных на Украину после окончания конфликта. "Мы имеем дело с так называемой "коалицией желающих", <...> страны которой готовы отправить свои войска на Украину. Я не знаю, хорошее ли это решение", — заявил он.Как отметил Богуцкий, президент Польши Кароль Навроцкий выступил против отправки польских военных на Украину. В понедельник премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время виртуальной встречи "коалиции желающих" также высказала несогласие с инициативой президента Франции Эммануэля Макрона о развертывании европейского миротворческого контингента на Украине, об этом сообщила газета Corriere della Sera. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как пояснил глава российского внешнеполитического ведомства, если иностранный контингент будет размещен на Украине, западные страны не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, так как этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД России также назвали планы некоторых стран ЕС отправить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание иллюзий у киевских властей.

