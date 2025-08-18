https://1prime.ru/20250818/preduprezhdenie-860844599.html
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
В Киеве забили тревогу из-за заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Владимира Зеленского, сообщает CNN. | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Киеве забили тревогу из-за заявления президента США Дональда Трампа, в котором он предостерег Владимира Зеленского, сообщает CNN. "Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение Путина по урегулированию конфликта, и что американский лидер обвинит Украину и прекратит участие в конфликте, если Зеленский откажется от этого невозможного выбора", — отмечается в статье. В понедельник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский мог бы завершить конфликт, если бы отказался от претензий на Крым и согласился бы на невступление Украины в Североатлантический альянса. Телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что 18 августа в Вашингтоне планируется встреча Трампа и Зеленского. На этом мероприятии также будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в спор с Зеленским в Белом доме. О своем участии на встрече заявили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Издание Bild, ссылаясь на свои источники, отметило, что Трамп намерен сначала провести встречу с Зеленским тет-а-тет, а затем с европейскими лидерами.
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
