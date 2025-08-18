https://1prime.ru/20250818/putin-860867853.html
Путин рассказал президенту Бразилии о переговорах с США на Аляске
ЛА-ПАС, 18 авг - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президентов России и Бразилии, Владимир Путин рассказал Луису Инасиу Луле да Силве о своих переговорах с США на Аляске, сообщила пресс-служба бразильского лидера. "В понедельник президент Луис Инасиу Лула да Силва получил телефонный звонок от президента России Владимира Путина. В ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которую оценил как позитивную", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным пресс-службы, стороны также обсудили различные темы, которые были затронуты на встрече с Трампом. "Путин отметил участие Бразилии в Группе друзей мира, совместной инициативе с Китаем. Президент Лула да Силва поблагодарил его за звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также пожелал дальнейших успехов в переговорах", - отметила пресс-служба. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
