Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал президенту Бразилии о переговорах с США на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250818/putin-860867853.html
Путин рассказал президенту Бразилии о переговорах с США на Аляске
Путин рассказал президенту Бразилии о переговорах с США на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал президенту Бразилии о переговорах с США на Аляске
Состоялся телефонный разговор президентов России и Бразилии, Владимир Путин рассказал Луису Инасиу Луле да Силве о своих переговорах с США на Аляске, сообщила... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T16:50+0300
2025-08-18T16:50+0300
политика
россия
бразилия
сша
аляска
владимир путин
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
ЛА-ПАС, 18 авг - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президентов России и Бразилии, Владимир Путин рассказал Луису Инасиу Луле да Силве о своих переговорах с США на Аляске, сообщила пресс-служба бразильского лидера. "В понедельник президент Луис Инасиу Лула да Силва получил телефонный звонок от президента России Владимира Путина. В ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которую оценил как позитивную", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным пресс-службы, стороны также обсудили различные темы, которые были затронуты на встрече с Трампом. "Путин отметил участие Бразилии в Группе друзей мира, совместной инициативе с Китаем. Президент Лула да Силва поблагодарил его за звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также пожелал дальнейших успехов в переговорах", - отметила пресс-служба. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/20250818/sammit-860864600.html
бразилия
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_50212b4c2f277675b5297172d3b9c9d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бразилия, сша, аляска, владимир путин, лула да силва
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, Аляска, Владимир Путин, Лула да Силва
16:50 18.08.2025
 
Путин рассказал президенту Бразилии о переговорах с США на Аляске

Путин рассказал президенту Бразилии Луле да Силве о переговорах с США на Аляске

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛА-ПАС, 18 авг - ПРАЙМ. Состоялся телефонный разговор президентов России и Бразилии, Владимир Путин рассказал Луису Инасиу Луле да Силве о своих переговорах с США на Аляске, сообщила пресс-служба бразильского лидера.
"В понедельник президент Луис Инасиу Лула да Силва получил телефонный звонок от президента России Владимира Путина. В ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которую оценил как позитивную", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили различные темы, которые были затронуты на встрече с Трампом.
"Путин отметил участие Бразилии в Группе друзей мира, совместной инициативе с Китаем. Президент Лула да Силва поблагодарил его за звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Он также пожелал дальнейших успехов в переговорах", - отметила пресс-служба.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии
15:38
 
ПолитикаРОССИЯБРАЗИЛИЯСШААляскаВладимир ПутинЛула да Силва
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала