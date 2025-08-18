https://1prime.ru/20250818/putin-860869548.html

Путин поделился с Жапаровым оценками встречи с президентом с Трампом

россия

мировая экономика

киргизия

аляска

владимир путин

садыр жапаров

в мире

дональд трамп

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым поделился оценками российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Киргизской республики Садыром Жапаровым президент Российской Федерации Владимир Путин поделился оценками недавней российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.

киргизия

аляска

2025

Новости

ru-RU

россия, мировая экономика, киргизия, аляска, владимир путин, садыр жапаров, в мире, дональд трамп