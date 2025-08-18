https://1prime.ru/20250818/putin-860869548.html
Путин поделился с Жапаровым оценками встречи с президентом с Трампом
Путин поделился с Жапаровым оценками встречи с президентом с Трампом
2025-08-18T17:28+0300
2025-08-18T17:28+0300
2025-08-18T17:28+0300
россия
мировая экономика
киргизия
аляска
владимир путин
садыр жапаров
в мире
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852850013_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c522c990b6c74720f619c8e018284344.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Киргизии Садыром Жапаровым поделился оценками российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора с президентом Киргизской республики Садыром Жапаровым президент Российской Федерации Владимир Путин поделился оценками недавней российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске", - говорится в сообщении.
киргизия
аляска
