Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250818/rada-860851694.html
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания
Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:29+0300
2025-08-18T12:29+0300
политика
общество
сша
крым
украина
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет взаимопонимания на встрече в Белом доме в понедельник. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Скорее всего, между Трампом и Зеленским будет мало взаимопонимания... Зеленский уже твёрдо отверг любые предложения относительно территорий", - заявил Дунда в интервью газете Newsweek. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860847931.html
сша
крым
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, крым, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, нато, bild, newsweek
Политика, Общество , США, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, НАТО, Bild, Newsweek
12:29 18.08.2025
 
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания

Депутат Рады Дунда: между Зеленским и Трампом будет мало взаимопонимания

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет взаимопонимания на встрече в Белом доме в понедельник.
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
"Скорее всего, между Трампом и Зеленским будет мало взаимопонимания... Зеленский уже твёрдо отверг любые предложения относительно территорий", - заявил Дунда в интервью газете Newsweek.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
11:31
 
ПолитикаОбществоСШАКРЫМУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжей Ди ВэнсНАТОBildNewsweek
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала