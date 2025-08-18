https://1prime.ru/20250818/rada-860851694.html

В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания

В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания - 18.08.2025

В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания

Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет... | 18.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет взаимопонимания на встрече в Белом доме в понедельник. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Скорее всего, между Трампом и Зеленским будет мало взаимопонимания... Зеленский уже твёрдо отверг любые предложения относительно территорий", - заявил Дунда в интервью газете Newsweek. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.

