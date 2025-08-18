https://1prime.ru/20250818/rada-860851694.html
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания - 18.08.2025, ПРАЙМ
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания
Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:29+0300
2025-08-18T12:29+0300
2025-08-18T12:29+0300
политика
общество
сша
крым
украина
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет взаимопонимания на встрече в Белом доме в понедельник. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Скорее всего, между Трампом и Зеленским будет мало взаимопонимания... Зеленский уже твёрдо отверг любые предложения относительно территорий", - заявил Дунда в интервью газете Newsweek. Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860847931.html
сша
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, крым, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, нато, bild, newsweek
Политика, Общество , США, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, НАТО, Bild, Newsweek
В Раде считают, что между Зеленским и Трампом не будет взаимопонимания
Депутат Рады Дунда: между Зеленским и Трампом будет мало взаимопонимания
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады от украинской партии "Слуга народа" Олег Дунда полагает, что между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом не будет взаимопонимания на встрече в Белом доме в понедельник.
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
"Скорее всего, между Трампом и Зеленским будет мало взаимопонимания... Зеленский уже твёрдо отверг любые предложения относительно территорий", - заявил Дунда в интервью газете Newsweek.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт "почти немедленно", если хочет, через отказ от Крыма и согласие на невступление Украины в НАТО. Зеленский чуть позже ответил на призыв президента США отказаться от претензий на Крым, но не привел конкретные планы, а лишь неопределенно посетовал на то, что Украине "не следовало отказываться" от него в 2014 году. Одновременно с этим Зеленский заявил, что якобы стремится завершить конфликт "быстро и надежно". Он добавил, что считает, что мир должен быть долгосрочным.
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским