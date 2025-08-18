Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250818/rossija-860831478.html
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше - 18.08.2025, ПРАЙМ
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше
Россия за первое полугодие этого года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за аналогичный период прошлого года, подсчитало | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T03:17+0300
2025-08-18T03:17+0300
экономика
мировая экономика
россия
казахстан
киргизия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860831478.jpg?1755476248
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие этого года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы. Так, экспорт золота Казахстаном в Россию за январь-июнь 2025 года достиг 111,2 миллиона долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период год назад. При этом поставки за июнь достигли 21,5 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 13,5%, а в годовом - на 27%. Кроме РФ Казахстан также поставлял золото в Киргизию. Объемы экспорта в Киргизию за полугодие составили 141,7 миллиона долларов, что на 27,6% больше, чем в январе-июне 2024 года. Экспорт за июнь составил 17,6 миллиона долларов.
казахстан
киргизия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, казахстан, киргизия, рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, РФ
03:17 18.08.2025
 
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше

Россия за первое полугодие 2025 года купила у Казахстана золота в полтора раза больше

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие этого года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы.
Так, экспорт золота Казахстаном в Россию за январь-июнь 2025 года достиг 111,2 миллиона долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период год назад.
При этом поставки за июнь достигли 21,5 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 13,5%, а в годовом - на 27%.
Кроме РФ Казахстан также поставлял золото в Киргизию. Объемы экспорта в Киргизию за полугодие составили 141,7 миллиона долларов, что на 27,6% больше, чем в январе-июне 2024 года. Экспорт за июнь составил 17,6 миллиона долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала