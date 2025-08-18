https://1prime.ru/20250818/rossija-860831478.html
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше - 18.08.2025, ПРАЙМ
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше
Россия за первое полугодие этого года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за аналогичный период прошлого года, подсчитало | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T03:17+0300
2025-08-18T03:17+0300
2025-08-18T03:17+0300
экономика
мировая экономика
россия
казахстан
киргизия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860831478.jpg?1755476248
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие этого года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы.
Так, экспорт золота Казахстаном в Россию за январь-июнь 2025 года достиг 111,2 миллиона долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период год назад.
При этом поставки за июнь достигли 21,5 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 13,5%, а в годовом - на 27%.
Кроме РФ Казахстан также поставлял золото в Киргизию. Объемы экспорта в Киргизию за полугодие составили 141,7 миллиона долларов, что на 27,6% больше, чем в январе-июне 2024 года. Экспорт за июнь составил 17,6 миллиона долларов.
казахстан
киргизия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, казахстан, киргизия, рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, РФ
Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше
Россия за первое полугодие 2025 года купила у Казахстана золота в полтора раза больше
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие этого года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы.
Так, экспорт золота Казахстаном в Россию за январь-июнь 2025 года достиг 111,2 миллиона долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период год назад.
При этом поставки за июнь достигли 21,5 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 13,5%, а в годовом - на 27%.
Кроме РФ Казахстан также поставлял золото в Киргизию. Объемы экспорта в Киргизию за полугодие составили 141,7 миллиона долларов, что на 27,6% больше, чем в январе-июне 2024 года. Экспорт за июнь составил 17,6 миллиона долларов.