Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше

Россия за полугодие купила у Казахстана золота в полтора раза больше

2025-08-18T03:17+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие этого года купила у Казахстана золота на сумму, в полтора раза превышающую показатель за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы. Так, экспорт золота Казахстаном в Россию за январь-июнь 2025 года достиг 111,2 миллиона долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период год назад. При этом поставки за июнь достигли 21,5 миллиона долларов, увеличившись в месячном выражении на 13,5%, а в годовом - на 27%. Кроме РФ Казахстан также поставлял золото в Киргизию. Объемы экспорта в Киргизию за полугодие составили 141,7 миллиона долларов, что на 27,6% больше, чем в январе-июне 2024 года. Экспорт за июнь составил 17,6 миллиона долларов.

