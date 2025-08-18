https://1prime.ru/20250818/ryazan-860875628.html

Число погибших при пожаре в Рязанской области возросло до 24 человек

МОСКВА/РЯЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 24 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибло", - говорится в сообщении. Оперштаб Рязанской области в своем Telegram-канале позднее уточнил, что в стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение. Как отмечается со ссылкой на руководителя штаба по ликвидации последствий ЧС Рустама Халикова, в поисково-спасательных работах задействовано более 300 человек и 84 единицы техники. Начаты работы по восстановлению остекления в поврежденных зданиях поселка Лесной. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

