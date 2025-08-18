Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Рязанской области возросло до 24 человек - 18.08.2025, ПРАЙМ
Число погибших при пожаре в Рязанской области возросло до 24 человек
2025-08-18T19:02+0300
2025-08-18T19:02+0300
происшествия
россия
рязанская область
рязань
москва
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860874703_0:3:616:350_1920x0_80_0_0_357fd40f6a7e40f379dbefba1c9ae095.jpg
МОСКВА/РЯЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 24 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибло", - говорится в сообщении. Оперштаб Рязанской области в своем Telegram-канале позднее уточнил, что в стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение. Как отмечается со ссылкой на руководителя штаба по ликвидации последствий ЧС Рустама Халикова, в поисково-спасательных работах задействовано более 300 человек и 84 единицы техники. Начаты работы по восстановлению остекления в поврежденных зданиях поселка Лесной. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
рязанская область
рязань
москва
россия, рязанская область, рязань, москва, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Рязанская область, Рязань, МОСКВА, МЧС
19:02 18.08.2025
 
© РИА Новости . МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ устраняют последствия взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Скриншот видео
Сотрудники МЧС РФ устраняют последствия взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . МЧС РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА/РЯЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области возросло до 24 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибло", - говорится в сообщении.
Оперштаб Рязанской области в своем Telegram-канале позднее уточнил, что в стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.
Как отмечается со ссылкой на руководителя штаба по ликвидации последствий ЧС Рустама Халикова, в поисково-спасательных работах задействовано более 300 человек и 84 единицы техники. Начаты работы по восстановлению остекления в поврежденных зданиях поселка Лесной.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
 
