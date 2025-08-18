https://1prime.ru/20250818/samit-860868375.html
Путин обсудил с президентом Киргизии прошедший саммит на Аляске
Путин обсудил с президентом Киргизии прошедший саммит на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с президентом Киргизии прошедший саммит на Аляске
Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным прошедший российско-американский саммит на Аляске, сообщили... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T16:56+0300
2025-08-18T16:56+0300
2025-08-18T16:56+0300
политика
россия
аляска
украина
киргизия
владимир путин
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791371_0:70:3393:1978_1920x0_80_0_0_f804bb31da52cb2c8f246023ed15b14a.jpg
БИШКЕК, 18 авг – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным прошедший российско-американский саммит на Аляске, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы киргизского государства. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении. Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/20250818/sammit-860864600.html
аляска
украина
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791371_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d1526a6b7b6dca13e8eb47123cb8dbaf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, украина, киргизия, владимир путин, fox news
Политика, РОССИЯ, Аляска, УКРАИНА, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Fox News
Путин обсудил с президентом Киргизии прошедший саммит на Аляске
Президент Киргизии Жапаров обсудил с Путиным саммит России и США на Аляске
БИШКЕК, 18 авг – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным прошедший российско-американский саммит на Аляске, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии