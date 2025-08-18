Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с президентом Киргизии прошедший саммит на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин обсудил с президентом Киргизии прошедший саммит на Аляске
россия, аляска, украина, киргизия, владимир путин, fox news
Политика, РОССИЯ, Аляска, УКРАИНА, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Fox News
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
БИШКЕК, 18 авг – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным прошедший российско-американский саммит на Аляске, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 августа, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", - говорится в сообщении.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Путин обсудил итоги саммита на Аляске с премьером Индии
