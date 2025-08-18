Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250818/siyyarto-860852446.html
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод - 18.08.2025, ПРАЙМ
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод
Поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T12:41+0300
2025-08-18T12:41+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
украина
петер сийярто
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg
БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" - написал Сийярто в социальных сетях.Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
https://1prime.ru/20250401/neft-856296627.html
венгрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_f318ecc1edf513143fc2b014ea2b291c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Виктор Орбан
12:41 18.08.2025
 
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод

Сийярто: поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на нефтепровод

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" - написал Сийярто в социальных сетях.
Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2025
В Чехии пожаловались на ограниченные запасы нефти из-за остановки "Дружбы"
1 апреля, 20:40
 
ЭнергетикаНефтьГазВЕНГРИЯУКРАИНАПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала