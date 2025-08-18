https://1prime.ru/20250818/siyyarto-860852446.html

Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод

Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод - 18.08.2025, ПРАЙМ

Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод

Поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод, заявил венгерский министр иностранных дел и... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T12:41+0300

2025-08-18T12:41+0300

2025-08-18T12:41+0300

энергетика

нефть

газ

венгрия

украина

петер сийярто

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg

БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" - написал Сийярто в социальных сетях.Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.

https://1prime.ru/20250401/neft-856296627.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан