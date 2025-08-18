https://1prime.ru/20250818/siyyarto-860852446.html
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за атаки Украины на нефтепровод
2025-08-18T12:41+0300
энергетика
нефть
газ
венгрия
украина
петер сийярто
виктор орбан
БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" - написал Сийярто в социальных сетях.Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
нефть, газ, венгрия, украина, петер сийярто, виктор орбан
Энергетика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто, Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 18 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!" - написал Сийярто в социальных сетях.
Глава венгерского МИД напомнил украинским политикам, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает в страну через Венгрию.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.
