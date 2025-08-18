Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ. "Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт "а" части 3 статьи 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа", - сказала Петренко. Она добавила, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.
ПРАЙМ
россия, рф, украина, всу, ск рф, фсб
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ВСУ, СК РФ, ФСБ
09:37 18.08.2025
 
СК завел дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт "а" части 3 статьи 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа", - сказала Петренко.
Она добавила, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2025
Спецоперация на Украине
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала