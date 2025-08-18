https://1prime.ru/20250818/sk--860839353.html

СК завел дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ. "Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт "а" части 3 статьи 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа", - сказала Петренко. Она добавила, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.

