https://1prime.ru/20250818/sk--860839353.html
СК завел дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
СК завел дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС - 18.08.2025, ПРАЙМ
СК завел дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:37+0300
2025-08-18T09:37+0300
2025-08-18T09:37+0300
спецоперация на украине
россия
рф
украина
всу
ск рф
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ. "Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт "а" части 3 статьи 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа", - сказала Петренко. Она добавила, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.
https://1prime.ru/20250817/fsb-860822766.html
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, украина, всу, ск рф, фсб
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ВСУ, СК РФ, ФСБ
СК завел дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
СК завел дело по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт "а" части 3 статьи 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа", - сказала Петренко.
Она добавила, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС