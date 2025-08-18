https://1prime.ru/20250818/sk--860839511.html
СК завел дело после атак ВСУ на три региона России
СК завел дело после атак ВСУ на три региона России - 18.08.2025, ПРАЙМ
СК завел дело после атак ВСУ на три региона России
Уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий, возбуждено после двухдневных атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T09:45+0300
2025-08-18T09:45+0300
2025-08-18T09:45+0300
спецоперация на украине
общество
россия
нижегородская область
рф
украина
всу
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860270991_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f98bde0fcf132c848ff7c1ddc9946af3.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий, возбуждено после двухдневных атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и Нижегородскую области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ), в связи с атаками вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Астраханской, Воронежской и Нижегородской областей", - сказала она. Петренко добавила, что с 16 по 17 августа в Воронеже при падении беспилотника повреждён многоквартирный дом. В Лисках ранен мужчина, также повреждены магазин, строения на вещевом рынке и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции. В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден участок линии электропередачи. А в Астраханской области при атаке БПЛА поврежден трюм гражданского судна, находившегося на якорной стоянке. "В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", - заключила Петренко.
https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860838108.html
нижегородская область
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860270991_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7c2c518be9804d74cb7f4dd85c9e9549.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, нижегородская область, рф, украина, всу, ск рф
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Нижегородская область, РФ, УКРАИНА, ВСУ, СК РФ
СК завел дело после атак ВСУ на три региона России
СК завел дело после атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и Нижегородскую области
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий, возбуждено после двухдневных атак ВСУ на Астраханскую, Воронежскую и Нижегородскую области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ), в связи с атаками вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры Астраханской, Воронежской и Нижегородской областей", - сказала она.
Петренко добавила, что с 16 по 17 августа в Воронеже при падении беспилотника повреждён многоквартирный дом. В Лисках ранен мужчина, также повреждены магазин, строения на вещевом рынке и объекты транспортной инфраструктуры местной железнодорожной станции.
В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области в результате атаки БПЛА ВСУ поврежден участок линии электропередачи.
А в Астраханской области при атаке БПЛА поврежден трюм гражданского судна, находившегося на якорной стоянке.
"В рамках уголовных дел подсчитывается причиненный ущерб, устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этих преступлений", - заключила Петренко.
WP объяснила решение лидеров ЕС присоединиться к встрече в Белом дома