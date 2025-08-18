США посмотрят, представит ли Зеленский контрпредложение по Украине

https://1prime.ru/20250818/ssha-860831786.html

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. США посмотрят, представит ли Владимир Зеленский на встрече в Белом доме в понедельник контрпредложение об урегулировании конфликта на Украине в ответ на то, что предложила РФ на саммите в Аляске, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые примет Зеленского в Белом доме после произошедшей между ними в феврале перепалки. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. При этом издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "Я думаю, вы увидите, прежде всего, если Зеленский и его команда придут в Белый дом с предложением, контрпредложением на то, что Россия предложила на Аляске, это станет важным следующим шагом", - заявил Уитакер телеканалу Fox News. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил позже Путин. Он добавил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе. По словам Путина, Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация.

